Bianca de la Survivor, desființată de Anamaria Prodan: „Nu are nicio șansă la Aris, e din altă ligă!”

O nouă idilă pare că se conturează la Survivor 2026, iar de data aceasta protagoniștii sunt din echipe diferite. Aris Eram, din echipa Faimoșilor, și Bianca Stoica, din echipa Războinicilor, pare că s-au apropiat destul de mult. Fanii show-ului au observat o relație apropiată și chiar gesturi romantice, însă, Anamaria Prodan a spulberat mirajul și a desființat-o pe Războinică.

Competiția este în plină desfășurare la Survivor 2026. Faimoșii și Războinicii duc lupte grele pentru a câștiga și pentru a obține mici avantaje. Însă, pe lângă confruntări acerbe pe traseu, se pare că este loc și de gesturi frumoase, chiar aproape romantice. Iar Aris Eram și Bianca au fost, recent, protagoniștii unui astfel de moment.

Aris Eram pare că s-a împrietenit bine cu colegii de echipă, dar fraternizează și cu Războinicii. Iar dintre cei din urmă, cel mai mult pare că i-a atras atenția Bianca Stoica. Faimosul este cât se poate de atent la ea și chiar i-a făcut o surpriză (Vezi mai multe detalii AICI). Și Bianca pare atrasă de Aris, iar fanii show-ului mizează pe faptul că o idilă se va înfiripa între ei.

Bianca de la Survivor, desființată de Anamaria Prodan

Ei bine, deși publicul este încântat de apropierea dintre Aris și Bianca, Anamaria Prodan nu le dă nicio șansă. Recent, în cadrul emisiunii „Survivor: Povești din Junglă”, prezentată de Alex Delea, Raluca Bădulescu și Anamaria Prodan, a fost disecată idila ce pare că se înfiripă între cei doi concurenți.

Cei trei au analizat și ei povestea cu iz amoros din junglă, iar părerile au fost împărțite.

„Vi se pare că Bianca are vreo șansă la Aris?”, a întrebat Alex Delea.

Raluca Bădulescu s-a arătat entuziasmată de posibila poveste de iubire și a părut că îi susține pe cei doi.

„Nu știm, vedem! El e tânăr, ea e tânără, la ce le strică dacă se combină?!”, a fost răspunsul diplomatic al Ralucăi Bădulescu.

Însă, la polul opus, coprezentatoarea ei, Anamaria Prodan, a fost cu mult mai tăioasa. Aceasta nu le-a dat nicio șansă și a pus-o la zid pe Războinică.

„Nicio șansă! Bianca n-are nicio șansă! Eu îl știu pe Aris, este pretențios”, a spus Anamaria Prodan.

Mai mult, aceasta nu s-a oprit aici și asigurându-ne că este prietenă cu familia lui Aris, a continuat: „Atât vă spun! Este din altă ligă”.

Ei bine, deși Anamaria Prodan nu le dă nicio șansă, apropierea dintre Aris Eram și Bianca Stoica este tot mai clară. Rămâne de văzut dacă se va înfiripa ceva între cei doi sau dacă aceștia doar se înțeleg bine.

Foto: Facebook