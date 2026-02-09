Acasă » Știri » Bianca de la Survivor, desființată de Anamaria Prodan: „Nu are nicio șansă la Aris, e din altă ligă!”

Bianca de la Survivor, desființată de Anamaria Prodan: „Nu are nicio șansă la Aris, e din altă ligă!”

De: Alina Drăgan 09/02/2026 | 11:31
Bianca de la Survivor, desființată de Anamaria Prodan: Nu are nicio șansă la Aris, e din altă ligă!
Bianca de la Survivor, desființată de Anamaria Prodan
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
21 poze
Vezi galeria foto

O nouă idilă pare că se conturează la Survivor 2026, iar de data aceasta protagoniștii sunt din echipe diferite. Aris Eram, din echipa Faimoșilor, și Bianca Stoica, din echipa Războinicilor, pare că s-au apropiat destul de mult. Fanii show-ului au observat o relație apropiată și chiar gesturi romantice, însă, Anamaria Prodan a spulberat mirajul și a desființat-o pe Războinică.

Competiția este în plină desfășurare la Survivor 2026. Faimoșii și Războinicii duc lupte grele pentru a câștiga și pentru a obține mici avantaje. Însă, pe lângă confruntări acerbe pe traseu, se pare că este loc și de gesturi frumoase, chiar aproape romantice. Iar Aris Eram și Bianca au fost, recent, protagoniștii unui astfel de moment.

Aris Eram pare că s-a împrietenit bine cu colegii de echipă, dar fraternizează și cu Războinicii. Iar dintre cei din urmă, cel mai mult pare că i-a atras atenția Bianca Stoica. Faimosul este cât se poate de atent la ea și chiar i-a făcut o surpriză (Vezi mai multe detalii AICI). Și Bianca pare atrasă de Aris, iar fanii show-ului mizează pe faptul că o idilă se va înfiripa între ei.

Aris și Bianca se apropie tot mai mult /Foto: Captură Antena 1

Bianca de la Survivor, desființată de Anamaria Prodan

Ei bine, deși publicul este încântat de apropierea dintre Aris și Bianca, Anamaria Prodan nu le dă nicio șansă. Recent, în cadrul emisiunii „Survivor: Povești din Junglă”, prezentată de Alex Delea, Raluca Bădulescu și Anamaria Prodan, a fost disecată idila ce pare că se înfiripă între cei doi concurenți.

Cei trei au analizat și ei povestea cu iz amoros din junglă, iar părerile au fost împărțite.

„Vi se pare că Bianca are vreo șansă la Aris?”, a întrebat Alex Delea.

Raluca Bădulescu s-a arătat entuziasmată de posibila poveste de iubire și a părut că îi susține pe cei doi.

„Nu știm, vedem! El e tânăr, ea e tânără, la ce le strică dacă se combină?!”, a fost răspunsul diplomatic al Ralucăi Bădulescu.

Însă, la polul opus, coprezentatoarea ei, Anamaria Prodan, a fost cu mult mai tăioasa. Aceasta nu le-a dat nicio șansă și a pus-o la zid pe Războinică.

„Nicio șansă! Bianca n-are nicio șansă! Eu îl știu pe Aris, este pretențios”, a spus Anamaria Prodan.

Mai mult, aceasta nu s-a oprit aici și asigurându-ne că este prietenă cu familia lui Aris, a continuat: „Atât vă spun! Este din altă ligă”.

Ei bine, deși Anamaria Prodan nu le dă nicio șansă, apropierea dintre Aris Eram și Bianca Stoica este tot mai clară. Rămâne de văzut dacă se va înfiripa ceva între cei doi sau dacă aceștia doar se înțeleg bine.

Ce i-a șoptit Marian Godină la ureche descalificatului Călin Donca, în timp ce își lua rămas bun în consiliul tribal de la Survivor: „Chiar ne..”

Calcul complet. Câți bani i-a dat Antena 1 eliminatei Niky, pentru cele 5 săptămâni la Survivor 2026

 

Foto: Facebook

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în lumea muzicii! A murit Bogdan Bişoc
Știri
Doliu în lumea muzicii! A murit Bogdan Bişoc
(P) Cum au ajuns creditele online noua obsesie a românilor: bani pe loc, fără să părăsești canapeaua
Știri
(P) Cum au ajuns creditele online noua obsesie a românilor: bani pe loc, fără să părăsești canapeaua
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce loc este București
Gandul.ro
TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea...
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere de vacanță, bănuit că s-a transformat în sectă
Digi24
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere...
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze împrumuturile UE de 150 de miliarde de euro
Mediafax
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze...
Parteneri
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
Culise despre presupusa acțiune de kompromat împotriva lui Trump la Moscova. Dezvăluirile unui fost ofițer KGB
Digi24
Culise despre presupusa acțiune de kompromat împotriva lui Trump la Moscova. Dezvăluirile unui fost ofițer...
Vehiculul născut din resturile armatei ruse. Cum a devenit buggy-ul „Predator” legenda frontului din Ucraina
Promotor.ro
Vehiculul născut din resturile armatei ruse. Cum a devenit buggy-ul „Predator” legenda frontului din Ucraina
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
go4it.ro
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
Un oraș subteran colosal, găsit sub casa unui bărbat
Descopera.ro
Un oraș subteran colosal, găsit sub casa unui bărbat
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce loc este București
Gandul.ro
TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce loc este...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea muzicii! A murit Bogdan Bişoc
Doliu în lumea muzicii! A murit Bogdan Bişoc
(P) Cum au ajuns creditele online noua obsesie a românilor: bani pe loc, fără să părăsești canapeaua
(P) Cum au ajuns creditele online noua obsesie a românilor: bani pe loc, fără să părăsești canapeaua
Un român a plătit 70 de lei pentru un sandwich în aeroport. Ireal ce a găsit în interior
Un român a plătit 70 de lei pentru un sandwich în aeroport. Ireal ce a găsit în interior
Bad Bunny, moment controversat în pauza de la Super Bowl. Donald Trump a reacționat dur!
Bad Bunny, moment controversat în pauza de la Super Bowl. Donald Trump a reacționat dur!
(P) Dinți ficși în 24 de ore: Ce presupune tratamentul
(P) Dinți ficși în 24 de ore: Ce presupune tratamentul
Cât câștigă un notar în România, în 2026. Ce sumă primește lunar
Cât câștigă un notar în România, în 2026. Ce sumă primește lunar
Vezi toate știrile
×