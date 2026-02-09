Ninge până marți în România. Gerul revine la noi în țară

După câteva zile în care temperaturile au fost ceva mai ridicate, greul revine în România. Administrația Națională de Meteorologie a revizuit prognoza meteo și anunță temperaturi negative, ger, ninsori și intensificări ale vântului.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza și a emis duminică o informare de vreme rea valabilă pentru următoarele trei zile, la nivel național. Se face, din nou, frig, reapar ninsorile și se va depune și polei. De asemenea, vântul va prezenta intensificări. Mai mult, ANM a emis și o avertizare cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger.

Gerul revine în România

ANM a actualizat prognoza meteo și a emis mai mult alerte meteo. Gerul se întoarce în România și ninge până marți. De asemene, temperaturile din termometre scad simțitor. Avertizarea a intrat în vigoare duminică, 8 februarie, la ora 10:00 și se întinde până marți, 10 februarie, ora 20:00.

Conform meteorologilor, precipitațiile vor fi preponderent sub formă de ninsoare, în special pe parcursul zilei de duminică și în noaptea următoare în Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei. Din a doua parte a zilei de luni și până marți seara, ninsorile se vor extinde în Oltenia, Banat, Transilvania și în zonele montane.

În intervalul menționat, temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare în sud-vestul țării. În special în Oltenia, se vor acumula cantități de apă de 5…10 l/mp și izolat de 15…20 l/mp și se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5…15 cm. Ninsori slabe vor fi și în sudul și centrul țării. Izolat se va forma polei sau ghețuș.

Local în sud-vest, sud și est și pe alocuri în centrul țării vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45…50 km/h, iar la altitudini mari în Carpații Meridionali rafalele vor depăși 70…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea.

De asemenea, ANM a emis și o avertizare cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger. Avertizarea este valabilă în intervalul 9 februarie, ora 10:00 – 10 februarie, ora 10:00 și vizează Moldova și estul Transilvaniei.

„ În Moldova și estul Transilvaniei, pe parcursul zilei de luni, temperaturile vor fi deosebit de scăzute (cu 6…9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor situa între -7 și -3 grade. În noaptea de luni spre marți (9/10 februarie) va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor situa între -14 și -10 grade”, anunță meteorologii.

