Prognoza meteo azi, 9 februarie 2026. București sub cerul noros: temperaturi moderate și posibile precipitații mixte mâine

Prognoza meteo azi, 9 februarie 2026. Vremea în România va fi în general noros sau parțial noros, cu temperaturi moderate pentru această perioadă a anului. Vestul și centrul vor fi cele mai blânde regiuni, în timp ce estul și nord-estul vor resimți mai mult aerul rece. În marile orașe, valorile termice rămân estompate de norii care acoperă cerul, iar fenomenele meteo semnificative sunt puțin probabile.

Vremea în România

Mâine se anunță o vreme predominant acoperită sau cu cer parțial noros în majoritatea regiunilor țării, cu temperaturi care vor oscila între valori mai ridicate în vest și centru și valori moderate în estul și sudul țării. Va fi o zi fără soare puternic, cu posibilitate scăzută de precipitații în unele zone.

Nord și Vest

În nord și vestul țării, vremea va fi mai blândă pentru această perioadă: în zonele montane inferioare și în depresiuni, în general, cerul va fi acoperit sau parțial noros. Temperaturile vor fi mai ridicate decât în restul țării, cu maxime la nivel regional ușor pozitive.

Sud și Sud-Est

În sud și sud-est, vremea va fi de asemenea predominant noros, cu valori termice moderate, fără schimbări bruște. Pe arii restrânse pot apărea depuneri superficiale de ceață dimineața.

Oltenia și Sud-Vest

Regiunea Oltenia și sud-vestul țării vor avea temperaturi ușor peste medie pentru această perioadă, cu cer acoperit sau parțial noros și vânt slab. Tendința este de vreme stabilă, fără fenomene meteo severe.

Est și Nord-Est

Estul și nord-estul vor avea dimineți reci, posibil cu ușoare depuneri de ceață, iar ziua cerul va rămâne predominant noros. Temperaturile vor fi mai scăzute decât în vest.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării și în zona Carpaților, vremea va fi rece, cu cer mai închis în zonele montane. Posibilitatea de ninsoare slabă nu poate fi exclusă la altitudini mari, iar temperaturile vor fi moderate în timpul zilei.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoralul Mării Negre vremea va fi rece și în general mai stabilă, cu vânt moderat și cer predominant noros. Valorile termice vor rămâne sub cele din vestul țării, dar fără fenomene extreme de precipitații.

Vremea în capitală și marile orașe

București

Capitala va înregistra temperaturi moderate pentru această perioadă, cu o maximă în jurul valorii de 7°C în cursul zilei și o minimă de aproximativ 0°C pe parcursul nopții. Cerul va fi parțial noros, cu posibilitatea apariției unor precipitații mixte, mai ales în orele nocturne și dimineața devreme. Vântul va sufla slab spre moderat din direcția nord-estică, iar umiditatea atmosferică va fi ridicată, ceea ce va accentua senzația de frig. Se recomandă îmbrăcăminte adecvată pentru deplasările în aer liber.

Cluj-Napoca

În capitala Transilvaniei, vremea va fi relativ blândă comparativ cu restul țării, cu temperaturi cuprinse între 10 și 11°C în timpul zilei. Cerul va fi parțial noros, cu eclaircii posibile spre amiază. Nu se anticipează precipitații semnificative, iar vântul va fi slab. Condițiile meteo vor fi favorabile pentru activități în aer liber, deși înnorisul persistent va limita expunerea la soare. Dimineața și seara vor fi mai răcoroase, cu temperaturi în jurul valorii de 3-4°C.

Timișoara

Orașul de pe Bega va experimenta o zi cu cer predominant acoperit și temperaturi cuprinse între 7 și 8°C. Dimineața va fi răcoroasă, cu valori termice în jurul valorii de 2°C, iar pe parcursul zilei încălzirea va fi treptată. Vântul va sufla slab dinspre vest, fără să producă disconfort major.

Iași

Capitala Moldovei va avea parte de o zi rece, cu temperaturi oscilând între 0 și 1°C. Cerul va fi acoperit pe tot parcursul zilei, iar dimineața se pot forma depuneri superficiale de ceață în zonele joase ale orașului. Vântul va sufla moderat din nord-est, accentuând senzația de frig. E

Craiova

Orașul Craiova va înregistra temperaturi de aproximativ 5°C în timpul zilei, cu un cer parțial noros și posibile eclaircii temporare. Dimineața va debuta cu valori termice în jurul valorii de 0-1°C, iar încălzirea va fi moderată pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab, iar condițiile meteo vor fi relativ stabile, fără fenomene semnificative.

Constanța

Pe litoralul românesc, vremea va fi rece și ventosă, cu temperaturi cuprinse între 2 și 3°C. Cerul va fi acoperit, iar vântul va sufla moderat spre puternic dinspre nord-est, venind dinspre mare, ceea ce va accentua considerabil senzația de frig. Nu se anticipează precipitații importante, dar umiditatea ridicată specifică zonei maritime va face ca temperaturile resimțite să fie mai scăzute decât cele reale.

Brașov

Situat la poalele munților, Brașovul va experimenta o zi cu temperaturi cuprinse între 2 și 3°C și cer predominant acoperit. În zonele montane din apropiere, cerul va fi și mai închis, cu posibilitatea apariției unor ninsori slabe la altitudini mai mari. În oraș, vântul va sufla slab, iar precipitațiile vor fi puțin probabile. Dimineața va fi deosebit de rece, cu temperaturi negative în zonele periferice și în depresiuni, unde se poate forma și brumă. Atmosfera va rămâne rece și umedă pe tot parcursul zilei.

