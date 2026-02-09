Acasă » Știri » Dieta cu care Florin Dumitrescu a slăbit 10 kg. Se face în cicluri de 10 zile: „Nu-mi e poftă de mâncare”

Dieta cu care Florin Dumitrescu a slăbit 10 kg. Se face în cicluri de 10 zile: „Nu-mi e poftă de mâncare”

De: Irina Vlad 09/02/2026 | 06:20
Dieta cu care Florin Dumitrescu a slăbit 10 kg. Se face în cicluri de 10 zile: „Nu-mi e poftă de mâncare”
Dieta cu care Florin Dumitrescu a slăbit 10 kg. Se face în cicluri de 10 zile: „Nu-mi e poftă de mâncare”

Florin Dumitrescu (38 de ani) s-a pus pe treabă și a reușit să slăbească 10 kg nedorite. În doar trei săptămâni, juratul de la MasterChef România și-a redefinit stilul alimentar, a renunțat la mâncărurile care îi provocau disconfort, iar acum se mândrește cu un nou stil de viață. 

Pentru Florin Dumitrescu, anul 2026 se definește într-un singur cuvânt: transformare. Juratul de la MasterChef a intrat în noul an cu scopuri foarte clare și obiective pe măsură. Primul pas a fost să scape de kilogramele nedorite. Pentru că nicio schimbare nu se petrece de pe o zi pe alta, Florin Dumitrescu s-a înarmat cu răbdare și… mâncăruri sănătoase.

Dieta cu care Florin Dumitrescu a slăbit 10 kg

Cu pași mici, dar concreți, Florin Dumitrescu s-a apucat și de sport regulat. Îndrumat de un instructor de fitness autorizat, juratul de la MasterChef a resimțit schimbarea atât fizic, cât și psihic. Din cele 7 zile ale săptămânii, în trei dintre ele își face timp să nu rateze niciun antrenament la sală.

„Acel moment când antrenorul tău are 58 de ani și te aleargă pe stil vechi. Mai ales în perioada asta, când cauți samurai pentru sushi, vikingi pentru grătar și spadasini pentru paste”, a scris Florin Dumitrescu în dreptul unei postări care îl prezintă în sala de antrenamente.

Florin Dumitrescu „rupe” antrenamentele la sală/sursă foto: social media

Pe lângă sport, alimentația a jucat cel mai important rol. Un regim corect și echilibrat, o reeducare a papilelor gustative și schimbarea vechilor obiceiuri. În doar trei săptămâni a scăpat de 10 kilograme în plus, iar metoda constă într-o alimentație disociată. Este aceeași dietă cu care vedeta PRO TV a mai slăbit și în urmă cu aproximativ 2 ani.

Dieta disociată presupune separarea grupelor alimentare (proteine, carbohidrați, lipide) în zile diferite pentru a accelera pierderea în greutate. În primele trei zile ale dietei a consumat doar varză, iar în următoarele trei zile orez. A continuat cu trei zile de proteine, iar apoi a încheiat cu trei zile de legume. Ordinea se reia în funcție de câte zile doriți să țineți dieta.

„Am terminat dieta și ce să fac eu primul lucru după dietă? Primul lucru pe care o să-l mănânc va fi jumătate de antricot și voi bea două pahare de vin. Abia aștept. Dieta asta prima dată a dat un randament mult mai bun. Am dat 17 kilograme atunci, acum 9 jumătate, aproape 10, dar tot sunt mulțumit, pentru că pot să încep să fac mișcare și zic că este bine. Încă nu-mi e poftă de mâncare, doar aș gusta. Dieta aceasta nu este doar pentru slăbit, ci și pentru reeducare”, a transmis el pe Instagram.

Eliminare neașteptată la Chefi la cuțite! Cine este concurentul care a părăsit competiția de la Antena 1

Ce se întâmplă cu mâncarea de la MasterChef după ce este degustată de Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu: ”Este o regulă nescrisă!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce i-a șoptit Marian Godină la ureche descalificatului Călin Donca, în timp ce își lua rămas bun în consiliul tribal de la Survivor: „Chiar ne..”
Știri
Ce i-a șoptit Marian Godină la ureche descalificatului Călin Donca, în timp ce își lua rămas bun în…
Femeia care i-a schimbat destinul lui Gündoğan: Povestea de iubire care a supraviețuit gloriei de la Manchester și noii aventuri din Turcia
Știri
Femeia care i-a schimbat destinul lui Gündoğan: Povestea de iubire care a supraviețuit gloriei de la Manchester și…
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”
Adevarul
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew:...
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
Digi24
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Mediafax
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Parteneri
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Digi24
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de...
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
Promotor.ro
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
go4it.ro
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce i-a șoptit Marian Godină la ureche descalificatului Călin Donca, în timp ce își lua rămas bun ...
Ce i-a șoptit Marian Godină la ureche descalificatului Călin Donca, în timp ce își lua rămas bun în consiliul tribal de la Survivor: „Chiar ne..”
Femeia care i-a schimbat destinul lui Gündoğan: Povestea de iubire care a supraviețuit gloriei de ...
Femeia care i-a schimbat destinul lui Gündoğan: Povestea de iubire care a supraviețuit gloriei de la Manchester și noii aventuri din Turcia
Compania din România care îți oferă 40.000 de euro dacă îți dai demisia
Compania din România care îți oferă 40.000 de euro dacă îți dai demisia
Ciorba care încetinește procesul de îmbătrânire. Este bogată în cupru și vitamina C
Ciorba care încetinește procesul de îmbătrânire. Este bogată în cupru și vitamina C
Calcul complet. Câți bani i-a dat Antena 1 eliminatei Niky, pentru cele 5 săptămâni la Survivor 2026
Calcul complet. Câți bani i-a dat Antena 1 eliminatei Niky, pentru cele 5 săptămâni la Survivor 2026
Trump vrea Groenlanda: Chestii interesante pe care sigur nu le știai despre insula care a declanșat ...
Trump vrea Groenlanda: Chestii interesante pe care sigur nu le știai despre insula care a declanșat scandal global
Vezi toate știrile
×