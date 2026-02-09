Dieta cu care Florin Dumitrescu a slăbit 10 kg. Se face în cicluri de 10 zile: „Nu-mi e poftă de mâncare”

Florin Dumitrescu (38 de ani) s-a pus pe treabă și a reușit să slăbească 10 kg nedorite. În doar trei săptămâni, juratul de la MasterChef România și-a redefinit stilul alimentar, a renunțat la mâncărurile care îi provocau disconfort, iar acum se mândrește cu un nou stil de viață.

Pentru Florin Dumitrescu, anul 2026 se definește într-un singur cuvânt: transformare. Juratul de la MasterChef a intrat în noul an cu scopuri foarte clare și obiective pe măsură. Primul pas a fost să scape de kilogramele nedorite. Pentru că nicio schimbare nu se petrece de pe o zi pe alta, Florin Dumitrescu s-a înarmat cu răbdare și… mâncăruri sănătoase.

Dieta cu care Florin Dumitrescu a slăbit 10 kg

Cu pași mici, dar concreți, Florin Dumitrescu s-a apucat și de sport regulat. Îndrumat de un instructor de fitness autorizat, juratul de la MasterChef a resimțit schimbarea atât fizic, cât și psihic. Din cele 7 zile ale săptămânii, în trei dintre ele își face timp să nu rateze niciun antrenament la sală.

„Acel moment când antrenorul tău are 58 de ani și te aleargă pe stil vechi. Mai ales în perioada asta, când cauți samurai pentru sushi, vikingi pentru grătar și spadasini pentru paste”, a scris Florin Dumitrescu în dreptul unei postări care îl prezintă în sala de antrenamente.

Pe lângă sport, alimentația a jucat cel mai important rol. Un regim corect și echilibrat, o reeducare a papilelor gustative și schimbarea vechilor obiceiuri. În doar trei săptămâni a scăpat de 10 kilograme în plus, iar metoda constă într-o alimentație disociată. Este aceeași dietă cu care vedeta PRO TV a mai slăbit și în urmă cu aproximativ 2 ani.

Dieta disociată presupune separarea grupelor alimentare (proteine, carbohidrați, lipide) în zile diferite pentru a accelera pierderea în greutate. În primele trei zile ale dietei a consumat doar varză, iar în următoarele trei zile orez. A continuat cu trei zile de proteine, iar apoi a încheiat cu trei zile de legume. Ordinea se reia în funcție de câte zile doriți să țineți dieta.

„Am terminat dieta și ce să fac eu primul lucru după dietă? Primul lucru pe care o să-l mănânc va fi jumătate de antricot și voi bea două pahare de vin. Abia aștept. Dieta asta prima dată a dat un randament mult mai bun. Am dat 17 kilograme atunci, acum 9 jumătate, aproape 10, dar tot sunt mulțumit, pentru că pot să încep să fac mișcare și zic că este bine. Încă nu-mi e poftă de mâncare, doar aș gusta. Dieta aceasta nu este doar pentru slăbit, ci și pentru reeducare”, a transmis el pe Instagram.

