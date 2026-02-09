Acasă » Știri » Chef John ne provoacă să rulăm istoria în farfurie! Rețeta spectaculoasă a pachețelelor de primăvară suculente care cucerește orice masă

De: Paul Hangerli 09/02/2026 | 07:30
Chef John, sursa- captură social media Taste

Astăzi, Chef John ne invită într-o călătorie culinară fascinantă, unde tradiția asiatică se întâlnește cu pasiunea pentru gătit. Preparatul ales nu este doar delicios, ci poartă în spate secole de istorie și simboluri ale prosperității. Iar surpriza zilei este că nu prăjim nimic în wok, ci rulăm atent un preparat celebru în toată lumea: spring rolls.

Salutul bucătarului

Salutare, prieteni ai tigăii încinse wok! Astăzi nu vom încinge tigaia wok, ci vom rula! Vom pregăti împreună unul dintre cele mai îndrăgite preparate asiatice, spring rolls, un fel de mâncare care îmbină textura crocantă cu umpluturi aromate și echilibrate.

Istoria fascinantă a pachețelelor de primăvară

Pachețelele de primăvară își au originile în China antică, cel mai probabil în perioada Dinastiei Jin de Est (317–420 d.Hr.). Inițial, aceste foi erau asemănătoare unor clătite subțiri din făină de grâu, cunoscute sub numele de „chun bing”, consumate pentru a marca începutul primăverii și renașterea naturii.

Primele variante erau simple și erau umplute cu legume proaspete de sezon. În timpul Dinastiei Ming (1368–1644), aceste clătite au evoluat în rulouri cilindrice, iar mai târziu au început să fie prăjite, devenind crocante și aurii.

Preparatul avea și o simbolistică specială. Forma aurie și cilindrică a rulourilor prăjite amintea de lingourile de aur, motiv pentru care era consumat în timpul Anului Nou Chinezesc, simbolizând prosperitatea și norocul.

Ingrediente pentru aproximativ 6 porții

Pentru foi:
500 g făină
5 g sare
450 ml apă

Umplutură vegană:
140 g salată chinezească (celtuce), rasă
140 g ridiche daikon, rasă
140 g morcov, ras
5 g sare
85 g tăiței din sticlă hidratați
60 g muguri de fasole gătiți
22 ml ulei de chili
30 ml sos de soia
15 ml oțet de orez negru
8 ml ulei de piper Sichuan
5 g zahăr
8 ml ulei de susan

Umplutură cu carne:
255 g salată chinezească rasă
450 g piept de porc gătit
60 g ceapă verde tăiată fin
3 g sare
45 ml sos de soia
15 ml oțet de orez negru
8 g zahăr
15 g usturoi tocat
80 ml ulei de chili

Chef John, sursa- captură social media Taste

Mod de preparare

Prepararea aluatului pentru foi
Amestecați sarea cu făina și apa într-un bol mare până obțineți un aluat aproape omogen. Acoperiți și lăsați la odihnit între 60 și 90 de minute.

Prepararea umpluturii vegane
Radeți legumele, adăugați sarea și lăsați-le 15 minute pentru a elimina excesul de apă. Scurgeți lichidul, adăugați tăițeii, mugurii de fasole și condimentele, apoi amestecați bine.

Prepararea umpluturii cu carne
Tăiați ingredientele în fâșii subțiri. Amestecați salata chinezească cu sarea și lăsați 10 minute. Scurgeți lichidul, apoi adăugați carnea, ceapa verde, usturoiul și condimentele.

Prepararea foilor
Amestecați aluatul într-o singură direcție timp de aproximativ 30 de minute. Încălziți tigaia sau aparatul pentru clătite. Întindeți aluatul sub formă de cerc subțire și gătiți aproximativ 10 secunde. Dacă doriți foi mai ferme, întoarceți-le încă 2–3 secunde pe cealaltă parte. Păstrați-le acoperite cu un prosop umed.

Rularea spring rolls
Așezați umplutura pe o treime din foaie. Îndoiți marginile laterale peste umplutură, apoi rulați strâns, asemenea unui burrito sau unei clătite.

Chef John spune mereu că mâncarea este despre generozitate, iar spiritul acestei rețete este perfect rezumat de un vechi proverb chinezesc: „Favoarea unei picături de apă trebuie răsplătită cu un izvor.” Preparatul spring rolls reflectă exact această idee – ingrediente simple, transformate cu răbdare și pasiune într-un preparat care aduce bucurie și împărtășește tradiție.

Chef John, sursa- captură social media Taste

