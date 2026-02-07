Chef John dezvăluie secretul orezului prăjit cu ou care nu devine niciodată lipicios – trucul cu orezul proaspăt face diferența

Orezul prăjit e unul dintre cele mai iubite preparate asiatice din lume, simplu, rapid și extrem de versatil. Chef John ne invită într-o adevărată lecție de gătit și ne arată cum putem transforma ingrediente obișnuite într-un preparat plin de aromă. Cu tehnici perfecționate în zeci de ani de experiență, el promite că după această rețetă nu vei mai avea niciodată orez prăjit moale sau lipicios. Secretul constă în modul de preparare, dar și în alegerea ingredientelor potrivite.

Salutare prieteni ai tigăii wok încinse! Azi vă arăt cum să preparați unul dintre cele mai simple și iubite preparate asiatice – orezul prăjit cu ou. E o rețetă rapidă, gustoasă și perfectă pentru a transforma resturile din frigider într-un fel de mâncare spectaculos.

Istoria orezului prăjit – mâncarea născută din nevoie

Orezul prăjit e considerat un preparat simbol al bucătăriei chinezești, dar originile sale sunt extrem de modeste. Preparatul a apărut în sudul Chinei, în comunitățile agricole, unde nimic nu se irosește. Familiile foloseau orezul rămas din ziua precedentă și îl combinau cu legume, sos de soia și puțină grăsime pentru a obține o masă rapidă și sățioasă.

De-a lungul timpului, rețeta a cucerit lumea, iar multe țări asiatice precum Thailanda sau Indonezia au dezvoltat propriile variante. Azi, orezul prăjit e servit atât ca masă principală, cât și ca garnitură, fiind apreciat pentru flexibilitatea sa.

Cum faci orez prăjit cu ou

Ingrediente principale:

400 g orez jasmine crud,

400 ml apă,

30 g ceapă verde,

60 g morcov,

120 g amestec de mazăre și porumb congelat,

4 ouă, sare,

2 linguri ulei.

Pentru asezonarea orezului:

1 lingură sos de soia light,

1 linguriță sos de soia dark,

½ linguriță sare,

½ linguriță zahăr,

1 linguriță concentrat de pui (opțional),

1 lingură ulei.

Secretul lui Chef John – alegerea orezului

Chef John recomandă folosirea orezului jasmine proaspăt gătit. Spre deosebire de alte rețete care folosesc orez răcit, orezul proaspăt e mai aromat și mai fraged. Important e să fie spălat bine înainte de fierbere pentru a elimina amidonul în exces și pentru a evita lipirea boabelor.

Pașii preparării orezului prăjit

1. Fierberea orezului

Spălați orezul de trei ori, apoi fierbeți-l cu apă până devine fraged. După ce e gata, lăsați-l acoperit două minute, apoi afânați-l cu bețișoare sau furculiță.

2. Pregătirea legumelor

Tocați ceapa verde și morcovul mărunt. Fierbeți rapid amestecul de mazăre și porumb, apoi scurgeți-l bine.

3. Pregătirea ouălor

Bateți ouăle și asezonați-le cu sare.

4. Prăjirea în wok

Încălziți wok-ul, adăugați ulei și gătiți ouăle aproximativ 30 de secunde. Adăugați orezul și amestecați continuu pentru a separa boabele.

5. Asezonarea

Adăugați legumele și gătiți la foc mare. Turnați sosurile, sarea și zahărul, apoi continuați să amestecați energic. La final, adăugați ceapa verde și puțin ulei pentru aromă.

Cu ce se poate servi orezul prăjit

Preparatul poate fi asociat cu porc Char Siu, creveți cu usturoi sau tofu crocant. Orezul prăjit se adaptează ușor oricărui ingredient, ceea ce îl face unul dintre cele mai versatile preparate asiatice.

Încheiere – lecția orezului prăjit

Orezul prăjit e o lecție despre creativitate și adaptare. Chef John spune că acest preparat demonstrează cum ingredientele simple pot crea un rezultat extraordinar atunci când sunt folosite cu pricepere.

Așa cum spune un vechi proverb chinezesc: „Dacă e menit să întâlnești pe cineva, îl vei întâlni chiar dacă se află la mii de kilometri distanță. Dacă nu e menit, nu îl vei întâlni nici dacă locuiește lângă tine.”

La fel ca în gastronomie, uneori cele mai simple ingrediente se întâlnesc exact când trebuie pentru a crea preparatul perfect.

