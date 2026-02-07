Fotbalistul care a ales între mamă și soție. Povestea lui Achraf Hakimi și a actriței Hiba Abouk

Când Achraf Hakimi alerga pe teren la Campionatul Mondial din 2022 și sărbătorea fiecare victorie a Marocului în brațele mamei sale, lumea a văzut o poveste emoționantă despre dragoste filială și recunoștință. Nimeni nu bănuia că acele îmbrățișări ascundeau o strategie financiară care avea să devină una dintre cele mai discutate povești din fotbalul mondial. Astăzi, Hakimi e singur, fără nicio femeie alături de el, în afară de mama sa – singura persoană în care a avut încredere cu adevărat.

Cine e Achraf Hakimi

Achraf Hakimi s-a născut pe 4 noiembrie 1998, în Madrid, Spania, din părinți marocani. Deși a crescut în Spania, el a ales să joace pentru naționala Marocului, devenind unul dintre liderii echipei.

Hakimi și-a început cariera la academia celebrului club Real Madrid, unde a debutat la echipa mare. Ulterior, a evoluat la mai multe cluburi importante din Europa: Borussia Dortmund, unde s-a remarcat prin goluri și pase decisive, Inter Milano, cu care a câștigat titlul în Serie A, și Paris Saint-Germain, clubul la care joacă în prezent, fiind unul dintre jucătorii de bază.

Hakimi e apreciat pentru stilul său modern de joc, fiind un fundaș care participă constant la fazele de atac. E recunoscut pentru viteza foarte mare, dribling și tehnică bună, capacitatea de a marca goluri și de a crea faze de atac, precum și versatilitate, putând juca pe ambele flancuri.

Pentru Maroc, Hakimi a devenit un jucător emblematic. A atras atenția mondială la Campionatul Mondial din 2022, unde Marocul a ajuns până în semifinale, performanță istorică pentru o echipă africană.

Cine e Hiba Abouk

Hiba Abouk e o actriță spaniolă-tunisiană cunoscută pentru munca sa în seriale de televiziune și filme spaniole. S-a născut în 1986 în Madrid, fiind cu 12 ani mai mare decât fostul ei soț, născut în 1998. Similar lui Hakimi, părinții ei au imigrat în Spania din Tunisia. Hiba e cea mai mică dintre patru copii și are descendență tunisiană și libiană.

Hiba are o diplomă în filologie arabă. Când și-a descoperit dragostea pentru actorie, a urmat un program de licență în dramă la Real Escuela Superior de Arte Dramático, o instituție de dramă situată în Madrid, Spania.

Hiba și-a făcut debutul în 2008 într-un episod din serialul TV El síndrome de Ulíses. De atunci, a apărut în numeroase seriale de televiziune, filme și producții de teatru. Hiba a câștigat faimă internațională pentru rolul ei ca Fatima în serialul de televiziune spaniol „El Principe” în 2014, care a propulsat-o spre faimă și a consacrat-o ca nume cunoscut. Serialul a fost un mare succes și i-a adus lui Abouk aclamația criticilor pentru performanța ei.

Povestea de dragoste care s-a terminat urât

Se pare că, actrița tunisiano-spaniolă Hiba Abouk și fotbalistul marocan Achraf Hakimi, care juca atunci pentru Real Madrid, s-au cunoscut în 2018. Romanța a crescut, iar cuplul a devenit public la un eveniment caritabil în Madrid în 2019 și a devenit oficial pe Instagram două luni mai târziu. Cei doi s-au căsătorit mai târziu într-o ceremonie intimă în noiembrie 2019.

Cuplul a avut primul lor fiu, Amín, în februarie 2020, și al doilea fiu, Naim, în 2022. Deși Hiba și Hakimi postează fotografii cu fiii lor pe Instagram, adesea le estompează fețele pentru a le proteja intimitatea.

Scandalul divorțului și decizia care a șocat lumea

Lumea a fost șocată când soția apărătorului de la Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, Hiba Abouk, a depus cerere de divorț după ce au fost făcute acuzații de viol împotriva fotbalistului la începutul anului 2023. În procedurile de divorț, tânăra de 36 de ani ar fi solicitat să primească jumătate din activele și averea lui Hakimi ca retribuție. Dar povestea e mai complexă decât pare.

În timpul procedurilor de divorț, avocatul Hibei a descoperit că, deși valoarea netă raportată a lui Achraf Hakimi e estimată la 24 de milioane de dolari, el nu deține oficial niciuna dintre bogățiile sau salariul său, deoarece a transferat proprietatea câștigurilor sale mamei sale ca beneficiar de mai mulți ani.

Saida, mama lui Hakimi, a declarat într-un interviu pentru media marocană că nu era conștientă de nicio acțiune întreprinsă de fiul ei pentru a-și proteja activele și a subliniat că dacă nu și-ar fi transferat activele către ea, nu ar fi putut scăpa de fosta lui soție, Hiba Abouk.

Hakimi câștigă un salariu lunar raportat de 1 milion de dolari de la PSG, plasându-l în aceeași categorie de venituri mari ca Lionel Messi și Neymar. Se spune că păstrează 20% din salariu, ceea ce înseamnă aproximativ 50.000 de dolari pe săptămână. Dacă Hiba ar fi avut succes cu revendicările ei în procedurile de divorț, ar fi putut primi o sumă semnificativă de 8,5 milioane de dolari.

Declarația Hibei Abouk

În urma acuzațiilor împotriva lui Hakimi, Hiba și-a rupt tăcerea autoimpusă și a emis o declarație prin care clarifica că ea și Hakimi se separaseră cu mult înainte de evenimentele mediatice despre care nu avea cunoștință. În declarația sa pentru El Pais, Hiba și-a exprimat șocul că a trebuit să se ocupe nu doar de durerea și tristețea obișnuită a separării și eșecul proiectului lor de familie, ci și de umilința suplimentară cauzată de evenimentele recente și de acuzațiile că ar fi vânat averea soțului.

Hakimi astăzi – singur, dar lângă mama sa

Achraf Hakimi e singur și își continuă cariera fără nicio femeie alături de el, în afară de mama sa. Fotografiile emoționante de la Campionatul Mondial, în care alerga în brațele mamei sale după fiecare victorie, au căpătat o semnificație complet nouă. Mama lui Sadia Mouh nu a fost doar sprijinul emoțional al fotbalistului – ea a fost și persoana în care Hakimi a avut suficientă încredere pentru a-i încredința întreaga sa avere.

Decizia lui Hakimi de a-și pune toate activele pe numele mamei sale a devenit una dintre cele mai discutate strategii financiare din lumea fotbalului. Unii îl critică, alții îl aplaudă pentru previziune. Cert e că, astăzi, Hakimi rămâne concentrat pe carieră, cu mama sa alături – singura femeie care a rămas constantă în viața sa.

