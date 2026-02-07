Acasă » Știri » Misterul lui Cupidon dezvăluit: cum a ajuns micuțul cu arc și săgeți simbolul suprem al Zilei Îndrăgostiților

De: Paul Hangerli 07/02/2026 | 09:10
În fiecare februarie, inimioarele, florile și micuții îngerași cu arc și săgeți apar peste tot – pe felicitări, cadouri și decorațiuni romantice. Cupidon a devenit imaginea definitorie a Zilei Îndrăgostiților, dar povestea lui e mult mai complexă decât pare. De la zeu al dorinței în mitologia antică până la simbol comercial al iubirii moderne, transformarea lui Cupidon ascunde legende, mistere și tradiții fascinante.

Originea lui Cupidon: de la zeu antic la simbol romantic

Cupidon își are originile în mitologia romană, unde era considerat zeul iubirii și al atracției. El e echivalentul zeului grec Eros, o divinitate asociată cu dorința, pasiunea și sentimentele intense.

În primele reprezentări artistice, Eros apărea ca un tânăr frumos și puternic. Ulterior, în perioada elenistică, imaginea sa s-a transformat treptat într-un copil dolofan, cu aripi, devenind figura simpatică și jucăușă cunoscută azi. Specialiștii spun că această transformare a avut rolul de a „îmblânzi” simbolic puterea iubirii, considerată o forță greu de controlat.

De ce e Cupidon reprezentat ca un bebeluș cu aripi

În mitologie, aripile lui Cupidon simbolizează natura imprevizibilă a iubirii. Dragostea poate apărea rapid și poate dispărea la fel de repede, iar aripile sugerează tocmai această schimbare constantă.

Imaginea copilului dolofan a fost preluată de romani din cultura greacă și a rămas populară până în prezent. Artiștii medievali și renascentiști au accentuat această reprezentare, transformându-l pe Cupidon într-un simbol al iubirii inocente și al pasiunii romantice.

Povestea săgeților lui Cupidon și semnificația lor

Legendele spun că Cupidon purta un arc și două tipuri de săgeți. Săgețile de aur provocau iubire instantanee, în timp ce săgețile de plumb provocau respingere și indiferență.

Această dualitate reflectă natura complicată a relațiilor romantice. Miturile povestesc că zeul nu făcea diferența între muritori și zei, lovindu-i cu săgețile sale și provocând uneori situații dramatice sau nefericite.

Cum a devenit Cupidon simbolul Zilei Îndrăgostiților

Ziua Îndrăgostiților e dedicată iubirii și relațiilor romantice, iar Cupidon reprezintă perfect ideea îndrăgostirii neașteptate. În timp, imaginea sa a fost asociată cu romantismul și a devenit un simbol universal al iubirii.

În secolele XIX și XX, odată cu popularizarea Valentine’s Day, Cupidon a fost adoptat pe scară largă în felicitări, reclame și decorațiuni. Aspectul său prietenos și ușor de recunoscut l-a transformat rapid într-un element central al acestei sărbători.

Rolul lui Cupidon în literatură și cultura modernă

De-a lungul timpului, Cupidon a inspirat numeroase opere literare și artistice. Una dintre cele mai cunoscute povești e legenda iubirii dintre Eros și Psyche, care a influențat inclusiv basmul „Frumoasa și Bestia”.

În prezent, imaginea lui Cupidon apare frecvent în filme romantice, povești și tradiții populare, devenind una dintre cele mai recognoscibile figuri ale culturii romantice.

De ce Cupidon rămâne simbolul iubirii

Cupidon reprezintă ideea universală că dragostea apare adesea pe neașteptate și poate transforma viața oamenilor. De la mituri antice până la cultura modernă, el a rămas o imagine puternică a romantismului, pasiunii și emoțiilor care definesc relațiile umane.

Azi, micuțul cu arc și săgeți continuă să simbolizeze speranța, atracția și magia iubirii, demonstrând că unele simboluri rezistă timpului și rămân la fel de relevante indiferent de epocă.

×