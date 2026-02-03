Acasă » Știri » Sport » Noua iubită WOW a lui Cole Palmer! Starul lui Chelsea trăiește o poveste intensă în afara terenului, după despărțirea care i-a lăsat cu gura căscată pe fani

Noua iubită WOW a lui Cole Palmer! Starul lui Chelsea trăiește o poveste intensă în afara terenului, după despărțirea care i-a lăsat cu gura căscată pe fani

De: Paul Hangerli 03/02/2026 | 08:30
Noua iubită WOW a lui Cole Palmer! Starul lui Chelsea trăiește o poveste intensă în afara terenului, după despărțirea care i-a lăsat cu gura căscată pe fani
Cole Palmer, sursa- captură social media Cole Palmer
 Este unul dintre jucătorii ”cu sânge rece” din Premier League când vine vorba de finalizare, dar viața personală a lui Cole Palmer este mai fierbinte ca niciodată. După o despărțire intens comentată și o perioadă complicată în carieră, starul lui Chelsea pare că a întors pagina complet, alături de o nouă iubită care a atras instant atenția fanilor și a presei.

Cine este Cole Palmer și de ce este atât de urmărit

Cole Palmer este, fără exagerare, unul dintre cei mai interesanți fotbaliști englezi ai noii generații. Născut în 2002, Palmer s-a format la Manchester City, unde a câștigat trofee importante și a fost considerat un talent de mare perspectivă.

Mutarea sa la Chelsea FC, în 2023, a fost privită inițial cu scepticism de o parte a fanilor. Însă Palmer a demonstrat rapid că poate fi mai mult decât „un jucător de rotație”. Prin goluri decisive, pase inteligente și un calm ieșit din comun pentru vârsta lui, el a devenit rapid una dintre piesele de bază ale londonezilor.

La Chelsea evoluează ca mijlocaș ofensiv sau extremă, având un stil tehnic, cerebral și eficient. Punctul său forte constă în deciziile pe care le ia în momentele-cheie ale jocului, iar la echipa națională a Angliei a reușit deja să se remarce. Nu întâmplător, fanii l-au poreclit „Cold Palmer” – pentru sângele rece cu care execută penalty-uri și finalizează faze decisive.

Ultimele știri: „intangibil” pentru Chelsea, dorit de giganți

La începutul lui 2026, Cole Palmer este unul dintre cele mai discutate nume din fotbalul englez. Zvonurile despre un posibil transfer la Manchester United au apărut în presa britanică, alimentate de ideea că jucătorul ar fi „ușor homesick” la Londra.

Realitatea este însă mult mai clară. Chelsea îl consideră de ne-vândut, clubul ar cere o sumă astronomică, estimată la peste 200 de milioane de euro, iar staff-ul tehnic îl vede drept un pilon pentru viitor. Chiar dacă a avut unele probleme medicale și un sezon cu fluctuații, Palmer rămâne extrem de important pentru Chelsea, inclusiv în meciurile europene, unde a avut intrări decisive din postura de rezervă.

Relația cu Connie Grace: de la iubire adolescentină la despărțire matură

Înainte de actuala relație, Cole Palmer a fost într-o poveste de dragoste stabilă cu Connie Grace, influencer britanic cunoscut pe Instagram. Povestea lor avea toate ingredientele unui cuplu „perfect”. S-au cunoscut la doar 17 ani, erau prieteni de mulți ani înainte de a forma un cuplu, au apărut public împreună în 2024 și păreau extrem de apropiați și discreți.

Despărțirea a venit în vara lui 2025 și a surprins fanii. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, ruptura ar fi avut la bază diferențe de planuri de viață. Surse apropiate cuplului au susținut că Connie își dorea o relație dusă la nivelul următor, inclusiv căsătorie, în timp ce Palmer ar fi considerat că e prea tânăr pentru un astfel de pas.

Ulterior cei doi s-au „șters” reciproc de pe Instagram, Connie a negat public zvonurile privind o cerere în căsătorie, iar influencerul a vorbit despre presiunea și abuzul online primit. Despărțirea a marcat finalul unei etape importante din viața lui Palmer, care a ales să se concentreze pe fotbal și recuperare.

O nouă apariție care întoarce toate privirile: Olivia Holder

Din decembrie 2025, viața personală a lui Cole Palmer a intrat din nou în atenția publicului, odată cu aparițiile sale alături de Olivia Holder. Cei doi au fost surprinși la Winter Wonderland, lângă Londra, într-o atmosferă relaxată și romantică, Palmer cumpărându-i uriașe jucării de pluș, la întâlniri discrete în Cobham aproape de baza Chelsea, iar Olivia a postat imagini din tribunele de la Stamford Bridge.

De data aceasta, relația nu a fost ascunsă. Dimpotrivă, aparițiile publice și postările din social media au fost interpretate de fani drept o confirmare indirectă a relației.

Cine este Olivia Holder?

Olivia Holder este model și influencer internațional, cu un stil glamour și o prezență online tot mai puternică. Spre deosebire de multe modele clasice, Olivia este cunoscută pentru silueta sa voluptuoasă, apariții îndrăznețe și vacanțe exotice în Dubai, Maldive, Grecia sau Caraibe.

Contul ei de Instagram a explodat în popularitate după ce a fost asociată cu Cole Palmer, iar fanii nu au întârziat să comenteze cu mesaje precum „Sunt obsedat de tine”, „Arată incredibil” sau „Palmer chiar are un tip clar”. Mulți au remarcat asemănările fizice dintre Olivia și fosta iubită a lui Palmer, sugerând că fotbalistul are „gusturi bine definite”.

Dragoste în afara terenului, presiune pe teren

Interesant este faptul că relația cu Olivia a apărut într-o perioadă dificilă pentru Palmer din punct de vedere sportiv. Accidentările l-au ținut departe de unele meciuri, iar forma sa a fost atent analizată de presă. Cu toate acestea, apropiații spun că Palmer pare mai relaxat, mai sigur pe el și mai echilibrat emoțional.

În timp ce Chelsea își continuă lupta în Premier League și competițiile europene, Palmer pare să fi găsit un echilibru rar pentru un fotbalist de 23 de ani.

Cole Palmer rămâne unul dintre cele mai urmărite personaje din fotbalul englez. E jucător-cheie pentru Chelsea, dorit de mari cluburi și protagonist al unei noi povești de dragoste care atrage toate privirile. Departe de a fi doar un talent promițător, Palmer pare să se maturizeze rapid – atât profesional, cât și personal. Sângele său rece atât de lăudat pe teren, pare totuși să se înfierbânte la vederea Oliviei Holder.

×