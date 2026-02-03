Cu ce se ocupă Simona, soția lui Marius Urzică de la Power Couple 2026. De ce a acceptat provocarea Antenei 1

Simona Urzică, partenera de viață a multiplului campion olimpic Marius Urzică, a atras atenția publicului odată cu participarea cuplului la cel mai recent sezon al emisiunii „Power Couple România”, difuzată de Antena 1. Deși Marius este un nume cunoscut în lumea gimnasticii românești, Simona rămâne o prezență discretă, elegantă și apreciată pentru implicarea sa în sportul de performanță și pentru rolul activ în familie.

În vârstă de aproape 50 de ani, Marius Urzică și-a construit alături de Simona o familie stabilă, formată din cei doi copii, Alexandru și Yasmin. Pasiunea comună pentru gimnastică a fost un element central al relației lor, iar această pasiune se transmite și mai departe, fiul lor, Alexandru, urmând deja exemplul tatălui său în practicarea gimnasticii de performanță. Familia Urzică este cunoscută pentru discreția lor, dar și pentru implicarea constantă în promovarea sportului în rândul tinerilor.

Cu ce se ocupă Simona, soția lui Marius Urzică de la Power Couple 2026

Simona Urzică a avut și ea o carieră în gimnastica de performanță. În tinerețe, ea a făcut parte din lotul de gimnastică de la Onești, una dintre cele mai renumite școli de gimnastică din România, cunoscută pentru pregătirea unor sportivi de nivel internațional. Experiența acumulată în cadrul lotului i-a oferit o bază solidă pentru a deveni ulterior antrenoare de gimnastică, ocupându-se în prezent de formarea și motivarea tinerelor talente din România. Activitatea ei ca antrenoare implică nu doar pregătirea tehnică a sportivilor, ci și dezvoltarea disciplinei, a responsabilității și a spiritului de echipă, valori fundamentale pe care Simona le promovează constant.

Participarea la „Power Couple România” reprezintă pentru Simona o premieră în televiziune. În ciuda faptului că este obișnuită cu atenția publicului prin prisma sportului, emisiunea aduce cu sine o provocare complet diferită: testarea relației de cuplu într-un context de competiție, în care strategiile, încrederea reciprocă și capacitatea de a depăși temerile devin elemente esențiale. Alegerea de a accepta această provocare a venit și sub influența celor doi copii, care au dorit ca părinții lor să experimenteze acest format popular și provocator. Astfel, experiența „Power Couple” nu este doar un test pentru Simona și Marius ca indivizi, ci și o oportunitate de consolidare a relației și de descoperire a unor aspecte noi despre dinamica lor de cuplu.

Dincolo de televiziune, Simona Urzică continuă să își dedice cea mai mare parte a timpului gimnasticii și familiei. Activitatea ei ca antrenoare presupune o implicare constantă în pregătirea sportivilor de performanță, dar și mentorat pentru cei care aspiră să urmeze o carieră în sport. De-a lungul anilor, ea a câștigat respectul comunității gimnastice prin profesionalismul și dedicarea sa. În același timp, menținerea unei vieți private echilibrate și discreția în fața presei rămân trăsături definitorii pentru Simona, diferențiind-o de alte personalități publice.