Vedeta controversată din România care vrea la Survivor neapărat: „Eu nu ajung în junglă, practic ajung la mine acasă”

E visul lui să meargă la Survivor și luptă din greu pentru asta! Perversu de pe Târgu Ocna și-a angajat un antrenor personal care să îl ajute să ajungă la condiția dorită pentru a intra în renumita competiție. Acum, oricât ar fi temperaturile de scăzute, Perversu de pe Târgu Ocna iese la alergat și respectă cu strictețe exercițiile date de antrenor.

Marian Grozavu a participat la castingul pentru Survivor, însă nu a fost ales printre concurenți. Cu toate asta, el nu și-a pierdut speranța. Un alt personaj cunoscut showbiz-ului autohton care își dorește enorm să ajungă în Dominicană este Perversu de pe Târgu Ocna.

Perversu de pe Târgu Ocna se simte pregătit pentru Survivor

Acesta crede că, într-un final, va ajunge la Survivor, reality-show-ul transmis de Antena 1, și a început deja să se pregătească intens. El simte că ar trece cu ușurință probele și ar putea ajunge să se afle printre câștigători.

„Nu că mă simt în stare, cred că sunt în primii trei de acolo dacă ajung. Am antrenor personal, care mă antrenează cam de un an de zile, de când se ține de capul meu. De câte ori are ocazia, vine și trage de mine ca de câini. Eu nu ajung în junglă, practic ajung la mine acasă, asta trebuie să înțelegem”, a declarat Perversu de pe Târgu Ocna într-o emisiune TV.

Acesta respectă și un regim, ca să mai scape de câteva kilograme, dar pregătirea fizică e de bază. Perversu de pe Târgu Ocna are convingerea că în junglă trebuie să dai dovadă de multă ambiție și să știi cum să supraviețuiești în condiții grele.

El simte că poate să facă toate astea și că succesul e la un pas distanță. Totul e să ajungă acolo și să demonstreze ce poate.

