ISU Constanța e în doliu. A murit Plt. adj. șef. Hristu Bacale

Comunitatea locală a pompierilor este profund îndurerată după pierderea unuia dintre veteranii săi, Plutonier-adjunct șef (r) Hristu Bacale, care a încetat din viață la vârsta de 59 de ani. Cu o carieră dedicată în totalitate serviciului de pompieri, Bacale și-a petrecut peste 27 de ani în slujba siguranței comunității constănțene.

Hristu Bacale a început activitatea în cadrul Detașamentului de Pompieri Constanța Port, unde a desfășurat operațiuni complexe și misiuni dificile, adesea în condiții de risc extrem. Ulterior, și-a continuat activitatea la Garda de Pompieri Chirnogeni, unde experiența și devotamentul său au contribuit la consolidarea pregătirii și profesionalismului echipelor. De-a lungul anilor, Bacale a fost martor și participant la numeroase intervenții, demonstrând constant curaj, disciplină și responsabilitate.

Pompierul Hristu Bacale a murit!

Pe parcursul carierei sale, Hristu Bacale a devenit un model pentru colegi, datorită profesionalismului său și a dedicării neabătute față de meseria de salvator. Implicarea sa în viața unității de pompieri a depășit limitele obișnuite ale profesiei: a contribuit la formarea tinerelor generații de pompieri și a participat la dezvoltarea unor proceduri și strategii menite să crească eficiența intervențiilor și siguranța echipelor.

Colegii și cei care l-au cunoscut subliniază faptul că Bacale nu a fost ferit de dificultăți, provocări sau tensiuni interne, dar integritatea și perseverența sa i-au câștigat respectul și aprecierea adevăraților profesioniști din domeniu. De-a lungul anilor, a construit relații bazate pe încredere și camaraderie, demonstrând constant responsabilitate și solidaritate în fața oricăror situații critice.

„Cu regret, vă aduc la cunoștință că a încetat din viață și a plecat la ceruri, un OM bun, un PRIETEN de excepție, un CAMARAD de nădejde, pompierul Plt. adj. șef (R) Bacale Hristu A crescut şi s-a împlinit profesional deodată cu unitatea de pompieri militari din Constanța căreia i s-a dedicat cu dăruire peste 27 de ani. A luptat pe „frontul incandescent” la Detașamentul de pompieri Constanța Port și la Garda de pompieri Chirnogeni. Nu a fost ocolit de necazuri, de şicane, de invidii, nu a fost iubit de toţi – cine a reuşit lucrul acesta? – dar cei care l-au cunoscut cu adevărat l-au preţuit şi îi poartă în continuare respect. Corpul neînsuflețit va fi depus la Casa Albastra ( Cimitirul Central) , începând cu data de 02.02.2026 ora 16.00. Slujba „Stâlpilor”, rugăciunea pentru sufletul lui Cristi, preotul o va săvârși începand cu ora 18.00. Pentru cei care doresc să-l însoțească pe ultimul său drum, înmormântarea va avea loc în data de 03.02.2026 la ora 13.00 la Cimitirul Central Constanța Transmit sincere condoleanțe întregii familii. A plecat prea devreme, lăsând în urmă numai tristeţe şi durere. Pe 26 iulie ar fi împlinit 60 de ani .Dumnezeu să-i dăruiască odihnă veşnică. Dumnezeu să te odihnească în pace și în loc cu verdeață veşnică, Cristi .Veșnica lui pomenire din neam în neam!”, a transmis un apropiat de-al său.

În semn de omagiu, trupul neînsuflețit al lui Hristu Bacale va fi depus la Casa Albastră din Cimitirul Central din Constanța începând cu data de 2 februarie 2026, ora 16.00. În aceeași zi, va fi săvârșită slujba religioasă a „Stâlpilor”, pentru sufletul său, începând cu ora 18.00. Înmormântarea va avea loc pe 3 februarie 2026, la ora 13.00, la Cimitirul Central din Constanța, unde va fi însoțit pe ultimul său drum de familie, colegi și prieteni.

