Câți bani încasează Leonard Doroftei de la statul român în fiecare lună. Suma este colosală

Leonard Doroftei conduce o sală de box în România. Pe lângă asta, mai încasează lunar de la statul român o rentă viageră pentru rezultatele sale în ring, conform documentelor de la site-ul Agenţiei Naţionale pentru Sport. Moșul a lăsat Canada pentru România și a revenit acasă alături de cei dragi.

Marele sportiv se mutase din țară în urmă cu câțiva ani, pentru a doua oară, după ce s-a simțit nedreptățit de autorități. Doroftei investise mult într-un restaurant din Pitești. Apoi, după 10 ani, a fost evacuat, lucru care l-a întristat profund. Fostul mare campion a luat atunci decizia radicală de a părăsi România. A luat această hotărâre cu greutate, asta pentru că sufletul lui nu era împăcat, dar nu a putut trece peste momentul în care a fost făcut cerșetor de românii săi.

Câți bani încasează Leonard Doroftei de la statul român

Leonard Doroftei s-a impus atât în boxul amator, cât și în cel profesionist. El și Mihai Leu au adus speranță în sufletul românilor, care au învățat să trăiască altfel viața din ring. Doroftei a câștigat de cinci ori titlul de campion național al României și a reușit să obțină două medalii olimpice de bronz, la Jocurile Olimpice de la Barcelona din 1992 și la cele din Atlanta din 1996. În 1995, a devenit campion mondial, iar un an mai târziu a obținut titlul de campion european, trofeu pe care l-a cucerit din nou și în 1997.

Trecerea la boxul profesionist nu a fost simplă, dar a venit, de asemenea, cu multe victorii. Momentul de vârf al carierei sale a avut loc în ianuarie 2002, când a devenit campion mondial WBA la categoria semi-ușoară, după o victorie importantă împotriva argentinianului Raul Balbi. În 2003, a încheiat la egalitate un meci greu cu americanul Paul Spadafora.

Leonard Doroftei are la activ 22 de meciuri câștigate, un egal și o singură înfrângere, suferită în fața celebrului Arturo Gatti, meci care a marcat finalul activității sale în ring. Fostul sportiv încasează lunar de la statul român o rentă viageră de 9.232 de lei pentru rezultatele sale în ring, conform documentelor de la site-ul Agenţiei Naţionale pentru Sport.

De ce s-a mutat Leonard Doroftei din România pentru câțiva ani

Doroftei a explicat, la un moment dat, de ce a luat decizia să se depărteze de România, țară pentru care a luptat în ring și de care îl leagă foarte multe amintiri. El susține că avea nevoie de o schimbare după tot ce trăise.

„Am avut nevoie de o schimbare. Nu mă regăseam, tot ce făceam era împotriva mea. Am stat de vorbă cu niște ziariști și a doua zi au scris că sunt cerșetor. Sau impostor. Titlul a fost groaznic, toată lumea a început să mă facă cerșetor. E dureros, e urât. Nu am cerșit nimic. Nu mai îmi găseam locul absolut deloc. M-a tras în jos locul acasă. Viața pe care am dus-o, de uzură, m-a obosit. Nimic nu se mai lega. Devenisem băiatul rău, dar eu n-am făcut rău nimănui”, spunea în trecut Doroftei.

