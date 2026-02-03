Acasă » Știri » Câți bani încasează Leonard Doroftei de la statul român în fiecare lună. Suma este colosală

Câți bani încasează Leonard Doroftei de la statul român în fiecare lună. Suma este colosală

De: Simona Tudorache 03/02/2026 | 12:42
Câți bani încasează Leonard Doroftei de la statul român în fiecare lună. Suma este colosală
Leonard Doroftei conduce o sală de box în România. Pe lângă asta, mai încasează lunar de la statul român o rentă viageră pentru rezultatele sale în ring, conform documentelor de la site-ul Agenţiei Naţionale pentru Sport. Moșul a lăsat Canada pentru România și a revenit acasă alături de cei dragi.

Marele sportiv se mutase din țară în urmă cu câțiva ani, pentru a doua oară, după ce s-a simțit nedreptățit de autorități. Doroftei investise mult într-un restaurant din Pitești. Apoi, după 10 ani, a fost evacuat, lucru care l-a întristat profund. Fostul mare campion a luat atunci decizia radicală de a părăsi România. A luat această hotărâre cu greutate, asta pentru că sufletul lui nu era împăcat, dar nu a putut trece peste momentul în care a fost făcut cerșetor de românii săi.

Câți bani încasează Leonard Doroftei de la statul român

Leonard Doroftei s-a impus atât în boxul amator, cât și în cel profesionist. El și Mihai Leu au adus speranță în sufletul românilor, care au învățat să trăiască altfel viața din ring. Doroftei a câștigat de cinci ori titlul de campion național al României și a reușit să obțină două medalii olimpice de bronz, la Jocurile Olimpice de la Barcelona din 1992 și la cele din Atlanta din 1996. În 1995, a devenit campion mondial, iar un an mai târziu a obținut titlul de campion european, trofeu pe care l-a cucerit din nou și în 1997.

Trecerea la boxul profesionist nu a fost simplă, dar a venit, de asemenea, cu multe victorii. Momentul de vârf al carierei sale a avut loc în ianuarie 2002, când a devenit campion mondial WBA la categoria semi-ușoară, după o victorie importantă împotriva argentinianului Raul Balbi. În 2003, a încheiat la egalitate un meci greu cu americanul Paul Spadafora.

Leonard Doroftei are la activ 22 de meciuri câștigate, un egal și o singură înfrângere, suferită în fața celebrului Arturo Gatti, meci care a marcat finalul activității sale în ring. Fostul sportiv încasează lunar de la statul român o rentă viageră de 9.232 de lei pentru rezultatele sale în ring, conform documentelor de la site-ul Agenţiei Naţionale pentru Sport.

De ce s-a mutat Leonard Doroftei din România pentru câțiva ani

Doroftei a explicat, la un moment dat, de ce a luat decizia să se depărteze de România, țară pentru care a luptat în ring și de care îl leagă foarte multe amintiri. El susține că avea nevoie de o schimbare după tot ce trăise.

„Am avut nevoie de o schimbare. Nu mă regăseam, tot ce făceam era împotriva mea. Am stat de vorbă cu niște ziariști și a doua zi au scris că sunt cerșetor. Sau impostor. Titlul a fost groaznic, toată lumea a început să mă facă cerșetor. E dureros, e urât. Nu am cerșit nimic. Nu mai îmi găseam locul absolut deloc. M-a tras în jos locul acasă. Viața pe care am dus-o, de uzură, m-a obosit. Nimic nu se mai lega. Devenisem băiatul rău, dar eu n-am făcut rău nimănui”, spunea în trecut Doroftei.

Citește șiAm aflat cum vrea Leonard Doroftei să dea lovitura în 2026: „E cerere mare în tot Bucureștiul"

Citește șiMoșu' Doroftei, cu fresh fade! S-a aranjat la frizerul viral pe TikTok

