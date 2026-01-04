Am aflat cum vrea Leonard Doroftei să dea lovitura în 2026: „E cerere mare în tot Bucureștiul”

Planul lui Leonard Doroftei, campion mondial la box profesionist, de a petrece Revelionul în stradă a fost dat peste cap în ultimul moment. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, „Moșul” a povestit ce planuri are pentru primăvara anului care abia a început.

În vreme ce unii au mers în vacanțe sau au petrecut noaptea dintre ani la diverse localuri, Leonard Doroftei a avut o abordare mai „domestică”.

Noaptea dintre ani l-a prins pe stradă, în fața blocului, asta pentru că a preferat să stea acasă, cu familia, de revelion.

Leonard Doroftei are planuri mari pentru 2026

Pentru 2026, „Moșul” are planuri mari legate de zona antrenoratului în mediul privat. A testat apele și a ajuns la concluzia că este o cerere destul de mare pentru antrenamentele private, așa că va profita la maximum de această situație și va împărtăși din cunoștințele sale în sala pe care o va inaugura în primăvara aceasta.

Da, am ieșit pe stradă. Pe strada din fața blocului. Adevărul e că ne-am reunut toată familia la noi acasă așa că am preferat să nu plec pe nicăieri. În primăvara asta intenționez să-mi inaugurez oficial sala de antrenament pe care o am în Pipera. Sunt mândru și fericit că în sfârșit am o sală a mea. Dacă totul decurge așa cum mi-am propus, până la finalul acestui an vreau să mai deschid o sală. Mi-am dat seama că e o cerere foarte mare în București pentru astfel de antrenamente private. Oamenii vor să vină să facă mișcare, sport și e destul de greu pentru cineva care stă, spre exemplu în Berceni, să vină tocmai în Pipera pentru o ședință de antrenament, a explicat Doroftei.

Doar promisiuni din partea Federației de Box

Întrebat dacă a fost căutat de cineva de la Federație pentru o posibilă colaborare, Doroftei a fost foarte direct în răspuns.

În urmă cu câțiva ani am avut o întâlnire cu cei de la Federație. Au spus că mă sună. Niciun telefon. Eu nu stau să rog pe nimeni și nu aștept răspunsuri. Îmi văd de drumul meu în viață. Acolo unde pot să dau o mână de ajutor, o fac cu mare drag pentru cine are nevoie cu adevărat, a mai precizat fostul mare pugilist.

