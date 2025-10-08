Acuzat că promovează înrolarea tinerilor în Armată, Leonard Doroftei a răbufnit! „Sunt părinte, am și eu copii!”

Acum câteva ore, Leonard Doroftei a postat o fotografie pe conturile sale de socializare în care apare îmbrăcat în uniforma Armatei Române, la Centrul Militar Judeţean Prahova. Nu mult a durat până când internauţii l-au pus la zid pe motiv că ar promova înrolarea tinerilor. Pentru CANCAN.RO, campionul se apără şi explică ce intenţii a avut şi ce mesaj a dorit să transmită.

Leonard Doroftei este o personalitate extrem de apreciată în rândul românilor, însă, de data aceasta, marele campion pare că a făcut un mic pas greşit care nu a fost deloc pe placul urmăritorilor săi, ci dimpotrivă. Recent, sportivul a postat o fotografie în care poartă uniforma Armatei Române.

Am acceptat această provocare pentru a promova mișcarea!, a scris Leonard Doroftei pe Facebook.

În secunda doi, gurile rele au început să îl acuze că scopul nu ar fi promovarea sportului, ci a înrolării tinerilor, care ar urma să fie trimişi să lupte pe front, chiar împotriva Ucrainei. Imediat, concurentul de la Power Couple a fost dur taxat de către urmăritorii lui.

Mișcarea este una asemănătoare cu a vedetelor care au promovat vaccinarea, Poate ne explici si noua sensul si scopul acestei postări? Ce mișcare? sau Nu recomand, care vreți mișcare, mai bine mergeți la sală (nu voluntari!!!), au scris aceştia.

Cum se apără Leondard Doroftei după postarea cu pricina

Pentru CANCAN.RO, marele sportiv oferă primele declaraţii după publicarea imaginii cu pricina şi după zecile de comentarii în care a fost aspru criticat. Vedeta susţine că intenţiile sale au fost cât se poate de pure, că nu promovează înrolarea în armată şi că mesajul său nu a fost interpretat corect.

Am fost sunat să particip la o competiţie sportivă şi asta am făcut. Nu am avut nicio altă intenţie, am vrut să promovez mişcarea în rândul tinerilor. Doamne fereşte, nu promovez înrolarea. Eu am făcut armata în 1991-1992, la Clubul Steaua. Aici a fost vorba doar despre un concurs sportiv şi mi-au zis să mă îmbrac în echipament, am acceptat. Am pus boncancii, am pus tot. Am făcut proba şi atât. Sunt părinte, am copii, am băieţi, nu aş face niciodată împotriva nimănui. Nu mă afectează comentariile oamenilor, căci ei nu au înţeles, poate nici eu nu m-am exprimat corect, dar nu am nicio intenţie să supăr pe nimeni. Nici nu m-aş fi dus pentru înrolare, nu a fost vorba despre aşa ceva, a explicat campionul.

În ceea ce priveşte viaţa de sportiv, vedeta susţine că totul merge ca la carte, iar noul său proiect este foarte aproape de a fi lansat.

Eu acum antrenez la Clubul Dinamo. Îmi fac propria sală, care va fi gata cam în două săptămâni, a încheiat fostul concurent de la Antena 1, pentru CANCAN.RO.

