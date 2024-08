Adevăratul motiv pentru care Leonard Doroftei s-a întors definitiv în România, după 5 ani în care a trăit în Canada. Fostul boxer a spus lucrurilor pe nume!

Leonard Doroftei a spus adio Canadei! După 5 ani petrecuți peste Ocean, fostul mare sportiv s-a întors acasă împreună cu familia lui. A muncit pe brânci și și-a făcut o viață peste hotare, însă tot pe meleaguri românești s-a întors. A revenit cu planuri mari pe care speră să le ducă până la capăt. Ce l-a făcut pe fostul campion de ring să renunțe la traiul din străinătate?

Leonard Doroftei a locuit vreme de 5 ani în Canada, alături de familia lui. Și-a dorit să plece departe, pentru liniștea sa, și să o ia de la capăt. Zis și făcut! A găsit curajul de a încerca ceva nou peste Ocean. Și-a croit și acolo o viață și s-a bucurat de timpul petrecut alături de cei dragi. Chiar dacă mulți credeau că va rămâne pe tărâmuri străine, iată că lucrurile n-au stat deloc așa. Fostul mare campion de ring s-a întors pe meleaguri românești, după 5 ani petrecuți în Canada.

Cei care s-au întors primii au fost copiii lui. Și-au făcut bagajele, iar la începutul acestei veri erau în România. Pentru că n-au putut sta departe unul de celălalt, Leonard și soția sa s-au întors și ei acasă. Și-au îndesat lucrurile în geamantane și s-au îmbarcat în zborul cu destinația București. Încă de la început, Leonard știa că se va întoarce acasă, într-o bună zi. Iată că acel moment a venit, iar acum totul îi merge ca pe roate. Are și planuri de viitor și vrea să se lanseze în afaceri. Fostul mare luptător are de gând să-și deschidă o sală de box, chiar dacă știe că începutul va fi unul greu.

„Am venit definitiv în țară cu forțe noi. Eu mi-am dorit să ne întoarcem, și copiii. Am considerat că au fost de ajuns anii aceea în Canada. Copiii au plecat la începutul verii și s-a golit cuibul și am zis hai și noi după ei, dacă ei au plecat de acasă. Chiar ne era dor de țară, de familia noastră și ne simțim minunat acasă. A fost o perioadă grea. Când am părăsit România nu am plecat ca emigrant, nu am plecat să dispar.

Am plecat pentru că aveam nevoie de o perioadă de liniște, să ma reculeg, să mă adun, pentru că în România nu aveam cum în perioada aia. Prea multe anturaje, prea multe vorbe, prea multe discuții și așa am preferat să plec o perioadă, să stau liniștit și să mă adun, să vă ce știu să fac. M-am întrebat singur ca orice om: Bă ce știi să faci? Ești mecanic, nu ești, ești camionagiu, nu ești. Știi să dai cu mătura, dai dar nu prea bine.

Am zis în ce, în box și am zis hai să facem box. Am avut ocazia, am lucrat o perioadă la o sală, a venit pandemia, am găsit oportunitatea de a antrena în altă parte. Nu era un loc în care să spui că era o sală de sport, dar am avut șansa să antrenez copii și m-am redescoperit.

Nu am crezut că am răbdare să stau cu copilul să-i explic, dar ei m-au ajutat și m-au învățat să antrenez un copil. Mi-au dat șansa să învăț. Știam că într-o zi mă voi întoarce acasă, dar trebuie să ai ceva când te întorci, trebuie să faci ceva, nu poți să stai să aștepți. Acum e timpul să te miști și să construiești, și am început. Voi deschide o sală, dar pentru început nu o să fac performanță”, a declarat Leonard Doroftei alături de soția sa, în emisiunea „La Măruță”.