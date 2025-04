Tzancă face anunțul despre marele eveniment al anului 2025: ”Marymar este plecată în străinătate să își ia rochia…” Ce se petrece în familia manelistului cu cei patru copii

Tzancă Uraganu dă marea veste despre evenimentul anului 2025! Manelistul deja pune la punct ultimele detalii, iar mama copiilor săi, Marymar, a plecat în străinătate să își caute rochia. Pentru CANCAN.RO, artistul spune cum va arăta unul dintre cele mai importante momente din viața sa.

Tzancă Uraganu este un tătic împlinit, mai ales atunci când are timp suficient pentru a petrece cu cei patru copii ai săi. Artistul are doi cu Lambada, doi cu Marymar, actuala sa parteneră de viață. Pentru CANCAN.RO, cântărețul a dezvăluit că vara aceasta va avea loc un mare eveniment în familia lor. Așadar, iubita sa a plecat deja în afara țării pentru a începe pregătirile. Bineînțeles, rochia a fost primul punct pe care a trebuit să-l bifeze.

”Marymar este plecată în străinătate să își ia o rochie. O să avem un eveniment special, o să vă anunțăm. Este botezul fetiței mele. Îți dai seama cum o să arate, nu? Nu avem niciun plan momentan, doar avem în gând, încă nu știm când și unde va fi. Ne vom hotărî pe parcurs”, a spus Tzancă Uraganu.

”Nu am apelat încă la pedepse”

Când vine vorba despre copiii săi, artistul face tot ce poate pentru a petrece cât mai mult timp în compania lor, în mod egal. Deși este prins mereu cu repetiții, concerte și înregistrări, cântărețul pare că reușește să își mulțumească și familia și să le acorde celor mici destulă grijă și atenție.

”Cel mai mult timp din viața mea îl petrec cu cei patru copii ai mei. Îi refuz doar dacă vor ceva care le face rău, dacă vor dulciuri sau alte lucruri care le afectează sănătatea. În rest, nu pot să îi refuz. Cei mari au voie la televizor, deși nu e recomandat. Nu avem ce să facem, nu ne înțelegem cu ei. Nu am apelat încă la pedepse, sunt prea mici pentru asta”, a adăugat artistul.

”Marymar nu are motive de supărare”

Recent, Tzancă s-a aflat în mijlocul unui nou scandal cu Bia Khalifa, care l-a înregistrat în timp ce o suna. Din fericire, Marymar nu a fost deranjată de situația cu pricina, iar lucrurile sunt în regulă între ei acum.

”Fata aia nu este în toate mințile ei! M-a sunat într-o zi și voia să arate pe live că vorbește cu mine, că vreau ceva de la ea. Acum, eu nu pot să zic că nu, că mă dau înapoi. A fost ceva acolo, o mică aventură, dar în trecut, nu de curând. Ea m-a sunat când era pe live, ca să spună că are ea bărbații la picioare, dar, de fapt, bărbații o au pe ea la picioare!

Marymar nu se supără pe astfel de specimene, nu are cum, știe despre ce este vorba, ea este redusă mintal. Eu sunt un domn și încerc să vorbesc frumos, dar fata asta chiar are nevoie de un specialist. De terapie are nevoie, nu de ea, că are ea destui la viața ei. Marymar nu are motive de supărare. Eu abia mă trezisem de somn, nici nu-mi aduc aminte ce am vorbit, ea m-a înregistrat”, a spus Tzancă, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

