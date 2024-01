Câți euro câștigă lunar Leonard Doroftei în Canada, de fapt: ”Lucrez fără pauză”

Leonard Doroftei (53 de ani) a ales să părăsească țara, în urmă cu 5 ani. Fostul jucător de box a plecat cu familia în Canada, acolo unde sportivul a pus bazele unei săli performante și profesează ca antrenor pentru copii. Muncește zi de zi, pentru împlinirea visului său, însă cât reușește să câștige lunar? Vezi mai jos, în articol, detaliile.

În anul 2019, Leonard Doroftei a decis să părăsească România și să se stabilească în Canada, alături de familie. Fostul jucător de box a renunțat la barul pe care îl avea în Ploiești, pentru a-și îndeplini visul. Și anume, să își deschidă o sală performantă pentru cei care doresc să ia contact mai mult cu lumea sportului. Despre bar, Leonard Doroftei mărturisea că l-a „luat pe nepregătite”. Deși nu a rezonat neapărat cu ideea aceasta, a reușit să facă bani de pe urma localului deschis în Ploiești. O vreme, finanțele au mers excelent, până când barul a început să mai producă profit. Atunci, a început să piardă bani.

Leonard Doroftei muncește fără pauze – cât câștigă lunar?

Acum, se află în Canada, Montreal, acolo unde are propria sală de box. A lucrat neîncetat, pentru ca visul să i se îndeplinească. A muncit cot la cot cu ceilalți, pentru a pune pe picioare afacerea. Acum, lucrează fără pauză, iar lunar încasează între 5.000 și 6.000 de dolari canadieni (între 3.500 și 4.200 de euro). De altfel, primește și o rentă viageră de aproape 2.000 de euro.

„Lucrez de luni până luni, fără pauză. Câștig cam 5.000-6.000 de dolari canadieni pe lună. Am avut nevoie de o schimbare. Nu mă regăseam, tot ce făceam era împotriva mea. Am stat de vorbă cu niște ziariști și a doua zi au scris că sunt cerșetor. Sau impostor. Titlul a fost groaznic, toată lumea a început să mă facă cerșetor. E dureros, e urât. Nu am cerșit nimic. Nu mai îmi găseam locul absolut deloc. M-a tras în jos locul acasă. Viața pe care am dus-o, de uzură, m-a obosit. Nimic nu se mai lega. Devenisem băiatul rău, dar eu n-am făcut rău nimănui. A trebuit să fac o schimbare, dar decizia a fost rea, le-am schimbat iar viața copiilor, i-am dus în altă lume. Doar că ei mă iubesc, suntem o familie și au înțeles. O perioadă, probabil. Va trebui să iau o decizie cât de curând”, mărturisea Leonard Doroftei pentru Gsp.

S-au mutat în Canada, în 2019

Sportivul de performanță are 3 copii – Alex, Adrian și Vanessa. Toți 3 sunt împliniți. De altfel, soția sa, Monica Doroftei, lucrează în aeroport și este cea care are grijă de familie. Pe cei doi îi leagă o frumoasă poveste de dragoste. S-au întâlnit în 1992, la mătușa fostului campion la box. Sunt de peste 30 de ani împreună și se iubesc la fel ca-n prima zi!

În 2022, sportivul mărturisea pentru Prosport că își deschide propria sală de box: „Sunt pe cale să deschid o sală de box, în zona Laval. E o zonă foarte cunoscută în Montreal. Nu va fi o sală foarte mare, dar, important e că va fi a mea, iar toți cei care vor să vină să se pregătească la sală mea, sunt bineveniți. Unul dintre ei (n.r – antrenorii de box care vor lucra în sala sa) ar putea fi și Adrian Diaconu, bunul meu prieten. Sper să-și facă timp să vină din când în când și să predea câteva ore. Oricum, eu voi continua să fiu și antrenor, așa cum am făcut-o și până acum”.

