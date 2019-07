Leonard Doroftei a plecat definitiv din România împreună cu familia. Ce țară au ales

Fostul mare boxer Leonard Doroftei, în vârstă de 49 de ani, are dublă cetățenie, română și canadiană. O veste-șoc îi ia prin surprindere pe toți admiratorii săi. ”Moșu” a decis să părăsească, definitiv, România.

Împreună cu familia – soția Monica și cei trei copii, doi băieți și o fată – Leonard Doroftei a părăsit România de pe aeroportul Otopeni. Fostul mare sportiv s-a decis să se stabilească, definitiv, în Canada, iar apropiați ai săi au declarat că nu a mai putut face presiunii.

”Nu a mai putut face faţă presiunii!”, au declarat prietenii fostului campion de box, pentru telekomsport.ro. ”Ar fi vrut să rămână în ţară, dar nu a mai avut nici o motivaţie. Va încerca să se reintegreze în societatea canadiană, mai ales că toată familia lui deţine cetăţenia acestei ţări. El ştie viaţa de acolo. Ştie la ce să se aştepte în Canada. E păcat că a ajuns să recurgă la acest gest. Nimeni nu l-a sprijinit în vreun fel”, au mai declarat prietenii lui Leonard Doroftei.

Leonard Doroftei: ”Nu cer milă, nu cer pomană, vreau sa găsiți soluția prin care eu să nu plec”

În anul 2017, Leonard Doroftei a vorbit cu durere despre situaţia disperată în care se afla afacerea lui. Fostul pugilist a spus că nu-i vine să creadă că toţi banii câştigaţi din lupte şi investiţi în local se vor pierde peste noapte.

”Sunt toti banii mei, care eu i-am strans prin munca. N-am jucat la loto, n-am facut camatarii. Sunt bani munciti. Acum, dupa o gramada de ani, hai sa il dam afara pe om. Nu ma suspenda ca sa reabiliteze blocul, ci ma da afara. Nu vreau sa ma agat de aceasta afacere, dar e munca mea, sunt banii mei. Eram zeu in Ploiesti, acum sunt persona non grata. Tot centrul orasului, sunt o gramada cladiri care sunt in pericol sa cada. De ce nu va uniti sa faceti treaba asta? V-a picat pe mine? Am de platit, platesc taxa la stat si sunt bani multi”, a mai spus campionul.

”Ma gandesc sa lupt, nu sa plec. Sunt campionul mondial, sunt imaginea orasului Ploiesti si vreau sa gasiti solutia sa ma ajutati. Cred ca merit acest lucru. Nu cer mila, nu cer pomana, vreau sa gasiti solutia prin care eu sa nu plec. Nu se poate aici? Nu-i nicio problema, dati-mi in alta parte”, spune Doroftei. N-am vrut sa par un tupeist, un nesimtit. M-am batut pentru orasul asta. Am scos lumea in strada, i-am facut fericiti. Mai avem cativa sportivi. Oamenii din primarie vor sa ma ajute, dupa cate am inteles”, a declarat Leonard Doroftei.