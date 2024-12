De ce a ținut Anca Țurcașiu identitatea lui Călin Șerban în secret. A recunoscut acum motivul

Anca Țurcașiu a dezvăluit de ce a ținut identitatea iubitului ei departe de ochii curioșilor! Vedeta a recunoscut de ce l-a ținut secret pe Călin Șerban, de fapt. Actrița radiază de fericire de când îl are în viața ei pe bărbatul în brațele căruia și-a găsit liniștea.

Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Călin Șerban, după divorțul de medicul Cristian Georgescu. Se spune că lucrurile frumoase se întâmplă departe de ochii oamenilor, iar Anca Țurcașiu a preferat să nu le arate fanilor ei cine este bărbatul care a cucerit-o.

Mulți s-au întrebat cine a reușit să o facă pe Anca Țurcașiu să iubească din nou. Acum se știe deja că partenerul vedetei este Călin Șerban, instructor de kitesurfing din România, care a apărut în „Exatlon” și „Ninja Warrior”. Vedeta a postat pe rețelele de socializare câteva imagini cu iubitul ei, dar și un mesaj pentru cei ce erau curioși să afle detalii cu privire la viața ei amoroasă.

„Dacă tot s-a făcut atâta vâlvă despre ‘cine este iubitul secret’, și dacă tot ați aflat, vă las aici câteva dintre îmbrățișările noastre din acest an, cel mai frumos din viața mea! Pentru că, da, contorizăm la final de an ce trăim. Aveți încredere că iese soarele și pe strada voastră! Eu am avut! Nădejde și speranță! Seară frumoasă!”, a fost mesajul transmis de Anca Țurcașiu.