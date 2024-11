Anunțul bizar făcut de Anca Țurcașiu, după ce a fost în vacanță cu noul iubit: ”Am încheiat un capitol”

Anca Țurcașiu pare să trăiască una dintre cele mai înfloritoare perioade din viața sa. La patru ani de la divorțul de doctorul Cristian Georgescu, alături de care a trăit timp de 22 de ani, fosta concurentă de la Asia Express este îndrăgostită și iubește din nou. Cei doi au petrecut câteva zile într-o vacanță romantică, iar la sosirea în țară actrița a transmis un mesaj public.

În anul 2020, Anca Țurcașiu anunța divorțul de medicul Cristian Georgescu. Cei doi au fost căsătoriți timp de 22 de ani și au împreună un băiat, pe nume Radu. La patru ani de la separare, viața artistei s-a schimbat la 180 de grade. Este îndrăgostită și iubește din nou. CANCAN.RO i-a surprins pentru prima dată pe cei doi porumbei – Vezi AICI imagini de la plajă, atunci fiind și momentul în care și-au oficializat relația. Sunt de nedespărțit și se bucură de o poveste de dragoste intensă.

Recent, Anca Țurcașiu și iubitul ei au mers într-o vacanță romantică în Abu Dhabi. Deși au fost câteva zile scurte, cei doi îndrăgostiți au încercat să bifeze cele mai importante obiective turistice și activități specifice locului: safari în deșert, impresionanta Moschee a Șeicului Zayed, Muzeul Luvru, plajă și relaxare cât cuprinde. Vezi și Peste cine a dat nas în nas Anca Țurcașiu în Dubai? Nici ei nu i-a venit să creadă

În cadrul unei postări pe Facebook, Anca Țurcașiu a publicat câteva concluzii despre ultima vacanță petrecută în Abu Dhabi. Alături de iubitul ei, fosta concurentă de la Asia Express a petrecut un concediu scurt, de doar câteva zile, însă plin de romantism și dragoste.

„Am mai încheiat un capitol de poveste din viețile noastre. Abu Dhabi. O vacanță scurtă, dar binevenită, în căldură și dragoste. Viața e atât de scurtă….merită s-o trăim cât mai intens…mai ales când ajungi la o vârstă la care realizezi ce înseamnă trecerea noastră pe aici… Seară frumoasă, dragilor!”, a scris Anca Țurcașiu pe pagina sa personală de Facebook.

După oficializare relației în spațiul public, Anca Țurcașiu a fost dispusă să ofere detalii despre relația cu noul ei iubit. Cei doi sunt prieteni vechi, se cunosc de peste 20 de ani, însă niciodată nu s-ar fi gândit că sunt meniți să fie împreună. S-au regăsit după ce amândoi au trecut printr-un divorț, iar de atunci și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru celălalt. Fosta concurentă de la Asia Express recunoaște că este pentru prima oară când simte cu adevărat că are alături un bărbat care o respectă, o iubește și îi oferă absolut tot ce și-ar putea dori o femeie.

„Suntem prieteni de foarte mulți ani, vreo 20, și n-am fi crezut niciodată că vom ajunge să fim împreună. Fiecare și-a construit propria familie. Între timp, am divorțat amândoi și ne-am regăsit, rămânând prieteni, într-o altă formă, poate trimiși unul către celălalt, de undeva de sus, pentru a ne conecta în alt fel decât am făcut-o până acum, pentru că fiecare dintre noi avea nevoie de un partener așa cum este celălalt. Ne completăm extrem de frumo.

E prima oară când simt cu adevărat că am alături un bărbat care este atent, grijuliu, care nu mă lasă să fac nimic, care are o grijă de mine și o atenție nemăsurate, cu care fac absolut totul împreună, extrem de tandru, de romantic. Nici nu știu să gestionez atâta atenție care vine către mine și atâta grijă, pentru că, în toată viața mea, eu am făcut mult mai mult din lucrurile pe care ar fi trebuit să le facă alții în jurul meu”, a povestit ea într-un interviu pentru revista VIVA!.