Adevăratul motiv pentru care Leonard Doroftei a părăsit România și s-a mutat în Canada. Ireal prin ce a trecut: ”M-au vândut!”

Leonard Doroftei a fost și va rămâne o legendă a boxului românesc. După retragerea din sport, a ales să își încerce norocul în industria HORECA, un domeniu complet nou pentru el. Deși a crezut că va fi simplu, s-a confruntat cu numeroase dificultăți. Recent, Leonard Doroftei a povestit despre chinul prin care a trecut în perioada în care trăia în România și despre motivele care l-au determinat să părăsească definitiv țara. Iată ce a spus acesta!

În 2019, Leonard Doroftei s-a mutat în Canada împreună cu soția și cei trei copii ai săi: Vanessa, Alexandru și Adrian. Acolo, a început de la zero și a urmat cursuri pentru a obține licența de antrenor de box, pe care a reușit să o primească în 2023. Revenit recent în România, fostul campion a discutat despre experiențele neplăcute trăite în țară și a explicat motivele care l-au determinat să emigreze.

Leonard Doroftei, un nume de referință în boxul românesc, deține un palmares impresionant: 24 de meciuri, 22 de victorii, o remiză și o singură înfrângere. După retragerea din sport în 2004, el a ales să părăsească România, unde spune că s-a simțit umilit.

Doroftei a dezvăluit că, în perioada în care locuia în România, nu avea liniște și suferea de insomnii. El a explicat că decizia de a emigra nu a fost o fugă de probleme, ci o necesitate de a face o schimbare majoră în viața sa.

„N-am emigrat. Am plecat cu contract de muncă prima dată să fac box. După ce mi-am încheiat cariera, m-am întors acasă. N-am fugit din România. Am plecat, pentru că aveam nevoie de o schimbare. Am avut nevoie de ceva, mă afundam, simţeam pe zi ce trece că totul era împotriva mea.

Leonard Doroftei a discutat deschis despre cariera sa în box și a dezvăluit ce s-a întâmplat cu banii câștigați în ring. De asemenea, el a menționat că soția sa i-a fost alături în momentele dificile și a subliniat că decizia de a părăsi România nu a fost o încercare de a scăpa de probleme, ci o necesitate de a face o schimbare în viața sa.

„Am fost copil sărac și am muncit toată viața din greu. Am zis să fac o casă pentru copiii mei, am avut o afacere. Nu am terminat niciodată casa. Am luat banii pentru casă și i-am băgat în afacere. Din banii ăia pe care i-am câștigat eu, s-au scăzut cheltuielile, am împărțit cu Interbox (n.r. – firma care l-a manageriat pe Leonard Doroftei ca boxer profesionist), am plătit taxe.

Mie mi-a rămas praful de pe tobă. Alții făceau și atunci milioane din lupte, pentru că erau promovați, ajutați. Eu am fost, pur și simplu, aruncat în America. N-am câștigat cât ar fi trebuit pentru spectacolul pe care l-am oferit. Cât câștigi depinde de boxer, depinde de promoter. Pe mine m-au vândut, exact asta au făcut. M-au vândut pentru niște contracte în care aveam de toate, dar nu aveam nimic.”, a spus fostul campion la box, potrivit digisport.ro.