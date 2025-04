Ella Tina, adevărul despre legătura cu Alex Bodi & planul pus la cale de vedetă: ”Îmi pare rău pentru tot!” Nu-și iartă participarea la ”Puterea Dragostei”

Ella Tina avut parte de o perioadă tumultuoasă în viața sa. Bruneta a trecut prin clipe grele după ce a fost condamnată fiind prinsă de poliție conducând cu un permis fals. Cu toate că încă nu are voie să conducă, neavând permis, Ella spune că abia așteaptă să revină la volan și regretă infracțiunea comisă, dar are și un plan în acest sens. În plus, fosta concurentă de la Puterea Dragostei a ajuns să fie subiect de discuție în urma unor filmări în care apare alături de Alex Bodi. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea și a lămurit toate aceste aspecte și toate controversele din viața ei din ultima perioadă.

Ella Tina a ținut prima pagină a ziarelor după ce a primit o condamnare de un an și trei luni de închisoare cu suspendare în urma infracținii de conducere a unui vehicul cu permis fals. Dar să vă intoducem puțin în poveste. Totul a pornit în urmă cu 10 ani atunci când Ella, proaspăt majoră, și-a achiziționat un permis fals din Anglia. A plătit pentru el 3000 de lire și părea că îi va merge înșelătoria. Ani la rând nu s-a întâmplat nimic, asta până în luna noiembrie a anului 2021. Atunci bruneta a fost oprită de un filtru de poliție în Bacău pentru că gonea cu 102 km/oră în localitate. În momentul acela, autoritățile au descoperit faptul că permisul era contrafăcut. Așadar, după un proces îndelungat, Ella a fost condamnată pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. A fost nevoită să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității în județul Botoșani, dar și un program de reintegrare socială.

Condamnată după ce a condus cu permis fals, Ella Tina abia așteaptă să revină la volan: „Sunt pregătită”

Ella Tina regretă fapta și nu ar mai face niciodată așa ceva. Totul s-a întâmplat și pe fondul unor emoții puternice, acestea survenind după moartea mamei sale. Ella susținea că la acea vreme a fost nevoită să facă numeroase drumuri în Botoșani, așa că a riscat. Acum, după ce a prestat munca în folosul comunității, bruneta urmează să dea de permis, în august, de data aceasta pe bune, și susține că ulterior va urca imediat la volan, doar știe să conducă!

„Procesul este soluționat din septembrie anul trecut, dar încă nu am permis. În august iau permisul înapoi și sunt pregătită. O să mă urc din secunda doi la volan, de când o să pot. Eu pot conduce în alte țări, dar nu în România. Mașina este în curte, în garaj, nu o conduce nimeni. Îmi lipsește să conduc, sunt dependentă de mașină și e normal să îmi fie greu.

Îmi pare rău pentru tot, regret, dar i se poate întâmpla oricui. La mine s-a pus mai mult accent pe treaba asta că sunt cunoscută, dar ce să faci, riscurile meseriei. Sunt dezavantaje să fii și cunoscut, asta este”, a spus Ella Tina.

Așa cum știm, focoasa brunetă din Botoșani a devenit extrem de cunoscută după participarea la emisiunea Puterea Dragostei, notorietatea sa a luat amploare, iar contractele de imagine nu au întârziat să apară. Cu toate acestea, bruneta susține că participarea la emisiune nu i-a adus beneficii de niciun fel, ba chiar regretă că a ajuns atât de cunoscută în acest fel.

„Nu aș mai fi participat niciodată la Puterea Dragostei dacă mi-ar fi spus cineva ce se va întâmpla. Este regretul vieții mele că am participat, regret clipa în care m-am înscris, simt că este o pedeapsă. Pentru mine a fost o provocare și nu m-am gândit niciodată că va lua amploare atât de mult, nu m-am gândit că oamenii nu sunt toți ca mine.

M-a afectat mult! Oamenii care nu sunt în televiziune, cum ar fi părinții mei, prietenii, iubitul, nu pot înțelege cum este treaba în media. M-au sunat ai mei atunci la faza cu permisul, credeau că sunt în pușcărie. Dacă nu le răspundeam în cinci minute, se panicau foarte tare”, a spus bruneta pentru CANCAN.RO.

Bruneta este conștientă că emisiunea i-a adus popularitate, dar această popularitate este mereu o sabie cu două tăișuri. Ella spune că nu a dorit să profite de nimic, și, spre deosebire de foștii ei colegi care sunt cunoscuți și câștigă din contracte de imagine mult, pe brunetă nu a ajutat-o participarea la Puterea Dragostei, spune ea.

„Nu zic, poate că unora dintre colegii mei de la emisiune le-a făcut bine participarea, dar mie nu. Eu eram mult mai bine înainte. Nu îi blamez pe cei din producție, a fost decizia mea, nu am mers forțată acolo, doar că nu mă așteptam să fie așa. Pentru mine a fost prea mult! Dacă aveam o familie mai înțelegătoare, lucrurile erau diferite, dar așa a trebuit eu să dau explicații pentru absolut orice a apărut. Mi-a fost greu și mie la început să înțeleg cum funcționează lucrurile, dar lor, oamenii care nu au avut în viața lor treabă cu așa ceva?!” , a susținut Ella.

Ce se întâmplă între Alex Bodi și Ella?! Cei doi au ieșit împreună: „Nu este nimic în neregulă”

În urmă cu câteva săptămâni, Ella Tina a fost văzută în compania lui Alex Bodi la un restaurant. Cei doi au petrecut o seară împreună, iar Ella a postat mai multe story-uri pe Instagram, iar în unul l-a etichetat și pe afacerist. Această mișcare a stârnit speculații în rândul fanilor, care se întreabă dacă între cei doi s-a înfiripat o nouă poveste de dragoste. Acum, bruneta a venit cu lămuriri, spunând că ea și afaceristul din Mediaș se cunosc de șapte ani și sunt doar amici.

Ella Tina a pus punctul pe i și a explicat situația. „Eu cu Alex Bodi suntem prieteni de mulți ani, vreo șapte ani. Probabil că dacă aveam ceva, se afla imediat. Am făcut o reclamă la narghilea, el are o linie de narghilele. Noi eram la filmare si am făcut o postare. Poza a fost imediat preluată și s-a interpretat. Noi suntem buni prieteni, nu putem să ieșim la o ciorbă să mâncăm că imediat s-ar interpreta, așa că evităm. Dacă ar fi fost să am ceva cu el, nu este nimic în neregulă. Nu este un om rău, un om urât sau leneș să-mi fie rușine, dimpotrivă. Dar, repet, suntem doar prieteni. Toate acestea mi-au deranjat familia, iubitul și nu este în regulă”, a spus Ella Tina pentru CANCAN.RO.

