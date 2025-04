Cafea la malul mării, golf cu profesor și afaceri cu suflet! Cum arată viața de lux a lui Ioan Andone pe Costa del Sol: ”Cu românii îmi petrec majoritatea timpului”

După o carieră impresionantă în fotbalul românesc, Ioan Andone s-a reinventat cu succes în lumea afacerilor. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN, acesta a vorbit despre investiția sa de un milion de euro într-un restaurant în Hunedoara. Fostul fotbalist și antrenor ne-a deschis o fereastră către viața sa aproape perfectă, din Spania, unde petrece aproximativ jumătate din an, și ne-a povestit despre cum îmbină afacerile cu pasiunea pentru fotbal. În plus, Andone a dezvăluit o legătură mai puțin cunoscută cu milionarul Arpad Paszkany, prietenul lui milionar care s-a mutat, de asemenea, din România.

Ioan Andone nu este doar un nume cunoscut în fotbalul românesc, ci și un antreprenor cu viziune. Acesta ne-a împărtășit detalii despre cum a pornit o investiție de un milion de euro în Hunedoara, orașul în care a debutat în carieră. Andone povestește, de asemenea, despre planurile de viitor legate de această afacere, care nu este doar o investiție financiară, ci mai degrabă una sentimentală.

,,Este adevărat că am investit un milion de euro într-un restaurant la Hunedoara. Este o clădire istorică…în parcul Corvinul. Da, e o poziție… A fost o oportunitate că s-a scos la licitație și atunci am participat. Nu mă ocup eu de asta, se ocupă asociatul meu. E o investiție sentimentală, financiar copilul meu cred că va recupera banii (n.r.- râde)! Nu o să pierd bani, dar știți cum e, cum sunt timpurile, acolo am crescut, deci din această cauză… Cel mai gustos preparat de la restaurant sunt papanașii. Au o rețetă fantastică. Și ciorba de burtă! În afara restaurantului, am mai investit și în imobiliare”, a spus Ioan Andone.

Fostul antrenor se bucură de un stil de viață de invidiat pe Costa del Sol, unde jumătate din an îl găsește în Marbella, savurând cafea pe malul mării și plimbându-se cu câinele pe plajă. Viața lui de lux include antrenamente la sală, lecții de golf și întâlniri cu prietenii, în timp ce urmărește cu interes fotbalul spaniol. Reamintim că Andone a jucat fotbal la echipa spaniolă Elche, la începutul anilor 90.

,,La Marbella, când mă trezesc, beau o cafea și mă duc pe malul mării la o plimbare, pentru că am un cățel. Fac o plimbare de o oră, o oră și jumătate, sunt cam 10 kilometri. După aceea, mă duc la sală. Sunt în centrul orașului, acolo locuiesc. Am mai avut un apartament pe care l-am vândut și mi-am cumpărat casa asta, la 7 kilometri de centrul din Marbella, în Elviria. Apoi am întâlniri cu diferiți prieteni. Mai văd case, mă mai roagă un prieten, mă duc și îi spun părerea.

Cu românii îmi petrec marea majoritate a timpului, dar am și prieteni spanioli. M-am apucat și de golf de anul trecut. Cu profesor, acum sunt la început, ca să învăț. În plus, mă duc la Sevilla, am anumite zile, merg la Madrid la meciuri, merg cu trenul, mă organizez. Acum mă bucur că Malaga o să aibă echipă bună, am înțeles că familia regală a Qatarului va cumpăra clubul, așa a apărut în presa de acolo. Malaga e foarte aproape de noi, la 40 de kilometri, deci susținătorul echipei Malaga”, a mai spus Andone.

Ioan Andone: ,,Cu Paszkany mă întâlnesc în vacanțe”

Acesta din urmă a dezvăluit că ține legătura și cu fostul său șef de la CFR Cluj, Arpad Paszkany, care de asemenea s-a mutat din România.

,,M-am întâlnit cu Arpad Paszkany. El locuiește la Budapesta. Mă întâlnesc cu el. Mă întâlnesc în vacanțe. Mai discutăm și despre fotbal, așa este! Mai discutăm de perioada noastră când eram, ce bucurie îți creează când câștigi un campionat pentru că a fost primul titlu pentru CFR și prima Cupă. El era patronul. Îi place și acum fotbalul, dar nu îi mai place să se implice”, a declarat Ioan Andone.

Având o carieră bogată atât ca jucător, dar și ca antrenor, Ioan Andone susține că nu a fost niciodată pus în dificultate de atmosfera din vestiar pe la echipele unde a fost.

,,Nu m-am simțit niciodată depășit de atmosfera din vestiar. Asta îți dă anii, depinde la ce nivel ai jucat. Am avut și șansa să joc în echipa națională, am avut șansa să particip la un campionat european, la un campionat mondial. Asta îți dă o încredere în tine, în care nu te lași. Nu am avut jucători să pună presiune, să-și permită! Eram un om al dialogului, ceream părerea, ce zici, de ce ai făcut aia, eu dialogam, dar decizia era la mine, nu îmi era frică într-un vestiar. Eram un lider! Nu am întâlnit situația asta, domnule, am scăpat vestiarul din mână… Asta e o prostie! Dacă sunt rezultate, toate lucrurile sunt în regulă”, a mai spus Andone.

Când vine însă vorba de banii câștigați în carieră, brusc devine secretos. Nu vrea să vorbească despre cea mai mare sumă încasată sau refuzată vreodată, dar și-a adus aminte de cum a început cariera de antrenor la Sportul Studențesc.

,,Nu pot să spun despre cea mai mare ofertă financiar pe care am refuzat-o. Astea nu se discută. Erau tratative, erau negocieri pe care le au impresarii. Eu niciodată nu m-am implicat la negocierea unui contract al meu ca antrenor. Am început la Sportul Studențesc în 1993-1994, după aceea am mers la Cluj. Ce să negociez, ce salariu? Aveau posibilitateas să îmi dea 10.000 de dolari pe tot anul, împărțit în trei, 5.000 acum, 2.500 în iarnă și 2.500 în vară când se termină contractul. Am negociat cu domnul Mac Popescu, Dumnezeu să-l odihnească”, a mai spus Andone.

Fostul dinamovist dar și antrenor al Rapidului a comentat și derby-ul recent de pe Arena Națională, meci câștigat cu 1-0 de echipa antrenată de Marius Șumudică.

,,Partida nu a fost spectaculoasă. Dinamo a căutat să atace, Rapid a refuzat parcă jocul, a câștigat la una din contrele la care a ajuns. Dinamo, per ansamblu, a controlat, fără a-și crea mari ocazii, Rapid inteligent, le-a lăsat posesia și a jucat pe contraatac. Acum nu se mai vede mult spectacolul, se joacă pe puncte. Pentru mine a fost o surpriză rezultatul. Mă așteptam să câștige Dinamo”, a spus Andone.

,,Șumudică e schimbat de când e la Rapid”

Acesta din urmă a vorbit despre ce viitor are Rapid în actualul sezon, dar l-a descris pe Marius Șumudică ca fiind un om schimbat de când este pe banca tehnică a giuleștenilor.

,,Rapid are șanse minime la titlu. Înainte mă așteptam la mai mult (n.r.- în timpul sezonului regulat), pentru că ei au un lot foarte valoros. Luat jucător cu jucător, Rapid are un lot foarte bun, de primele trei clar! Cupa României e altceva, e altă competiție. E complicat. O finală Rapid-CFR Cluj ar fi ceva. Dar ei o să aibă meci greu și în Cupa României cu Hermanstadt. Șumudică de când e antrenor la Rapid e schimbat. E foarte preocupat de ce se întâmplă, a și lipsit din campionatul României mult. Nu uitați că el a câștigat cu echipa Astra, de provincie, campionatul! Credeți că a uitat fotbalul? E schimbat. Mai are ieșiri din decor (n.r.-râde), mai are el lupte, dar e schimbat. E extrem de preocupat de a ajunge în cupele europene!”, a spus Ioan Andone.

