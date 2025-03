Horia Moculescu, declarații incendiare despre FCSB și Steaua. Ce propunere uluitoare i-a făcut latifundiarul din Pipera: ”Știu ce s-a întâmplat când Becali a dat lovitura la palat!”

Horia Moculescu, sportiv de performanță în tinerețe și stelist convins, a fost martor la marile momente ale echipei roș-albastre, inclusiv la triumful din Monte Carlo. Celebrul compozitor nu s-a arătat surprins de lacrimile lui Valentin Ceaușescu la Gala Sportului Românesc și a dezvăluit detalii neștiute despre implicarea acestuia la Steaua. Însă, dincolo de amintirile cu parfum de glorie, Moculescu aruncă în aer un subiect fierbinte: „Steaua de azi e ilegală, nu are dreptul să participe!”. Artistul face declarații incendiare pentru CANCAN.RO, în care vorbește despre „lovitura la palat” a lui Gigi Becali, adevărata identitate a Stelei și motivele pentru care nu a mai compus imnul echipei.

Horia Moculescu este stelist din copilărie și a fost sportiv de performanţă, la săritura la înălţime, volei şi baschet. Celebrul compozitor nu s-a arătat surprins de lacrimile lui Valentin Ceaușescu la Gala Sportului Românesc. Și-a adus aminte că a fost cu el la Monte Carlo, acolo unde Steaua a câștigat Supercupa Europei. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Moculescu a vorbit în termeni duri de CSA Steaua, echipa care joacă acum în Ghencea.

,,Mă mir că doar Boloni l-a menționat pe Valentin”

Ultima ieșire publică a lui Valentin Ceaușescu s-a lăsat cu lacrimi de emoție după ce fiul dictatorului a fost elogiat de Loți Boloni după ce fostul fotbalist stelist a primit un premiu din partea ANS. Figura lui Valentin îi este foarte familiară compozitorului Horia Moculescu, și el un mare fan al roș-albaștrilor.

,,Performanțele Stelei nu ar fi fost posibile fără Valentin Ceaușescu. Valentin a ținut cu Steaua, dar putea să țină cu Dinamo. A ținut cu Steaua pentru că tatăl său a fost la un moment dat general de armată.

Mă mir că în cadrul acelei sindrofii numai Boloni l-a amintit. Și eu când mă întâlnesc cu Valentin vorbesc cu el. Am fost împreună în două deplasări externe cu avionul la Nicosia și la Monte Carlo. La Monte Carlo am fost când Steaua a câștigat Supercupa împotriva lui Dinamo KIev. Era un tip pozitiv, un tip care nu se amesteca în treburile lui Ienei sub nicio formă.

Era cel care plătea premiile pe care le oferea clubul, premii însemnând dacă era o Dacia sau dacă era un ARO. Valentin e un băiat echilibrat, un intelectual, el nu a fost asimilat în politică deloc, deloc. Era un om sensibil, da. El a fost atașat de Steaua din 1982 până în 1990„, l-a caracterizat Horia Moculescu pe Valentin Ceaușescu.

,,Știu ce s-a întâmplat când Becali a dat lovitura la palat”

Celebrul cantautor nu are niciun dubiu în ceea ce privește identitatea clubului roș-albastru.

,,Pentru mine Steaua adevărată este FCSB. Eu am fost membru fondator în anul 2000 și știu cum au decurs lucrurile. Știu ce s-a întâmplat în momentul în care a dat Gigi lovitura la palat și a preluat clubul. În anii următori dacă nu era Gigi Becali FCSB pătea ce a pățit Dinamo și Rapid.

FCSB este Steaua și s-a salvat de aceste rușini pățite de echipe de tradiție, să falimenteze în halul în care au falimentat. Nu știu ce se va întâmpla cu Steaua care există acum (n.r.- CSA Steaua care activează în Liga 2). E ilegal să fie deținută de minister, conform noilor legi ale sportului în România și în Europa, aceste echipe departamentale sunt interzise. De aceea nici nu pot să participe! Sunt decât ambiții personale. Pe de-o parte sunt ambiții personale cu banii statului și pe de altă parte sunt ambiții personale cu bani proprii„, a spus Horia Moculescu.

Renumitul compozitor a fost aproape să realizeze imnul echipei roș-albastre, numai că problemele în justiție ale clubului lui Gigi Becali l-au încurcat.

,,Am făcut o dată și nu mi-a plăcut, adică am greșit logistic. Era frumos așa, dar nu pentru o masă care să intoneze la unison. După aceea, mi-a cerut Becali să fac imnul Stelei și i-am promis că îl scriu. E complicat însă. Primul imn era >, înțelegi? Dar cu FCSB nu se poate„, a mai spus Horia Moculescu.

