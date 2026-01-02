Acasă » Exclusiv » Oana Matache și Radu Siffredi n-au avut stare-n casă la început de an. Sora Deliei, cu ochii-n patru și radarul pornit

Oana Matache și Radu Siffredi n-au avut stare-n casă la început de an. Sora Deliei, cu ochii-n patru și radarul pornit

De: Delina Filip 02/01/2026 | 23:40
Oana Matache și Radu Siffredi n-au avut stare-n casă la început de an. Sora Deliei, cu ochii-n patru și radarul pornit
Începutul anului este mai molcom și mai lent pentru toată lumea. Abia parcă ne trezim din amorțeala sărbătorilor, iar orașul nu mai forfotește ca în decembrie. Cu toate acestea, vedetele nu stau locului și profită de orice ocazie pentru a ieși din casă, chiar și atunci când temperaturile de afară nu sunt deloc prietenoase. CANCAN.RO i-a surprins pe Oana Matache și Radu Siffredi la o plimbare. Dar nu erau singuri, ci alături de copiii vedetei. Peisajul de familie a fost complet, mai ales dacă ne referim la activitatea pe care au făcut-o.

Sezonul sărbătorilor e pe final, vacanțele se încheie și ele, însă dorința de relaxare și momentele petrecute cu cei dragi rămân o prioritate, mai ales pentru Oana Matache. Vedeta a ieșit în oraș alături de partenerul ei, Radu, dar și cu cei doi copii pe care îi are cu Răzvan Miheț. Iată ce tabiet au avut cu toții.

Oana Matache și Radu Siffredi, plimbare în formulă completă

Cum temperaturile sunt destul de scăzute, totuși, e mijlocul iernii, vedetele se înghesuie prin mall, la o plimbare, un shopping mic sau la zona de restaurante. În mall Băneasa i-a surprins CANCAN.RO și pe Oana Matache și Radu Siffredi. Dacă în general, sora Deliei și partenerul petrec mult timp în doi, acum celebrul cuplu era însoțit de copiii Oanei pe care îi are împreună cu Răzvan Miheț. Toți patru erau îmbrăcați gros, aveau gecile de iarnă pe ei, semn că nu aveau de gând să stea mult în mall.

Oana Matache, ieșitre alături de copii și de iubitul ei. Radu Siffredi
Oana Matache, ieșitre alături de copii și de iubitul ei. Radu Siffredi

Și-au cumpărat cafele de la Manufaktura, iar celor mici câte o ciocolată caldă. Normal, doar nu era ca Jessica și Bogdan să rămână pe dinafară, mai ales când vine vorba de mici răsfățuri dulci, perfecte pentru o ieșire în familie, chiar și într-o zi friguroasă de iarnă.

Sora Deliei e cu ochii-n patru când vine vorba de copii

Remarcăm că Oana este o mamă grijulie și stă cu ochii în patru pe copii să fie sigură că o urmează. Ea merge prima, iar în stânga și în dreapta sunt cei doi copii. Radu Siffredi rămâne puțin mai în urmă, probabil să se asigure că totul este în regulă și grupul rămâne unit.

Oana si cei doi copii merg în față, în timp ce Radu rămâne puțin în urmă
Oana si cei doi copii merg în față, în timp ce Radu rămâne puțin în urmă

La un moment dat, fiul vedetei se oprește din drum, probabil că ceva îl distrage. Oana vine spre el, îi vorbește, apoi îl ia ușor de spate pentru a-l ghida către parcare. Se pare că cei patru nu au stat prea mult în mall, doar cât să ne ofere ocazia să vedem un tablou de familie frumos.

