De când se va suspenda permisul pentru neplata amenzilor. Autoritățile au făcut anunțul

România se apropie de implementarea unui sistem digital care va permite suspendarea automată a permiselor de conducere pentru șoferii care nu achită amenzile de circulație în termen. Noua măsură, pregătită de Ministerul Dezvoltării, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției, urmărește simplificarea procesului și eliminarea nevoii ca șoferii să se deplaseze fizic la Poliția Rutieră.

Mecanismul va funcționa pe baza unei interconectări digitale între autoritățile locale și instituțiile centrale, astfel încât sancțiunea să fie aplicată automat după expirarea termenelor legale de plată a amenzilor. Procesul va începe cu informarea autorităților locale cu privire la amenzile neachitate, urmată de trimiterea unei somații de plată către șoferi. Aceștia vor fi avertizați că, în cazul neachitării sumei, dreptul de a conduce va fi suspendat pentru o perioadă proporțională cu valoarea amenzilor.

De când se va suspenda permisul pentru neplata amenzilor

Noua abordare prevede ca pentru fiecare 50 de lei neplătiți să fie aplicată o zi de suspendare a permisului. Aceasta metodă urmărește să asigure echitate și transparență, evitând situațiile în care șoferii ar putea contesta procedura din cauza unor termene sau sume neclare. În plus, sistemul digital reduce birocrația, deoarece nu va mai fi necesară predarea fizică a permisului la Poliția Rutieră, șoferii fiind notificați și sancționați automat în baza datelor integrate în platforma digitală.

Implementarea măsurii nu va fi imediată. Autoritățile au stabilit o perioadă de aproximativ șase luni pentru pregătirea platformelor digitale, testarea fluxurilor și verificarea corectitudinii proceselor între instituții. Această etapă pregătitoare are rolul de a preveni erorile și de a garanta aplicarea corectă a sancțiunilor. Totodată, perioada de tranziție oferă șoferilor șansa de a-și achita amenzile restante înainte ca suspendarea să intre efectiv în vigoare.

Sistemul digital reprezintă o schimbare semnificativă în modul în care statul român gestionează neplata amenzilor de circulație. În trecut, procesul implica notificări scrise, vizite la Poliția Rutieră și predarea fizică a permisului, ceea ce genera întârzieri și confuzii. Prin automatizarea procedurii, autoritățile urmăresc nu doar eficiența administrativă, ci și reducerea interacțiunilor fizice între șoferi și instituții, un pas important în contextul digitalizării administrației publice.

În plus, sistemul va oferi autorităților locale o imagine clară și actualizată asupra amenzilor neachitate în zona lor de responsabilitate, permițând o gestionare mai rapidă și mai corectă a sancțiunilor. Aceasta poate contribui la creșterea gradului de conformare a șoferilor și la reducerea numărului de amenzi restante, dar și la o mai bună planificare a activităților polițienești și administrative.

