Preschimbare permis auto 2026. Cât durează și care sunt documentele necesare

De: Denisa Crăciun 25/02/2026 | 13:15
Cei care trebuie să își facă preschimbarea permisului auto pot face solicitarea și online. Chiar dacă acest lucru simplifică munca multor oameni, aceștia trebuie să fie atenți, deoarece sunt necesare numeroase documente obligatorii.

Preschimbarea permisului auto se face obligatoriu atunci când valabilitatea documentului expiră. Alte cazuri, precum pierderea, furtul, deteriorarea sau schimbarea numelui îi forțează pe deținătorii autoturismelor să facă preschimbarea.

Procedura de preschimbare se face prin structurile teritoriale ale Direcției Generale de Permise de Conducere și Înmatriculare. Cei care și-au distrus sau pierdut permisul pot face o solicitare de eliberare a unui duplicat. Aceeași procedură se aplică și în cazul în care posesorul își schimbă numele fie după căsătorie, fie după divorț. Totodată, specialiștii recomandă ca aceste solicitări să fie făcute din timp.

„Cererea pentru eliberarea duplicatului permisului de conducere poate fi transmisă și prin intermediul secțiunii SERVICII ONLINE a site-ului nostru. Pentru accesarea acestui serviciu aveți nevoie de cont”, arată site-ul DGPCI.

Ce acte sunt necesare pentru schimbarea permisului

Pentru schimbarea permisului expirat sau pierdut, șoferii trebuie să depună un dosar standard. Acesta include cererea de preschimbare, actul de identitate în original și vechiul permis. Este necesară achitarea unei taxe, dovada plății ei, dar și fișa medicală care demonstrează că posesorul permisului este apt pentru a conduce. Cei care nu sunt apți, conform fișei medicale de la medicul de familie, nu vor putea obține noul permis de conducere.

În cazul în care permisul a fost furat sau deteriorat, fișa medicală nu mai este necesară. DGPCI va elibera un duplicat care are aceeași valabilitate cu cel pierdut sau distrus. Același lucru este și în cazul schimbării numelui. Permisele emise din nou au o valabilitate de 10 ani.

Taxa pentru preschimbarea permisului de conducere

În cererea de preschimbare a permisului auto se cere și dovada achitării taxei. Aceasta costă 89 de lei. Motivul pentru care se face preschimbarea nu este important, astfel că plata este aceeași pentru toate motivele invocate. Ea se poate plăti atât online, cât și fizic.

