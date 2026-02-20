Un tânăr fără permis care a furat o mașină de Revelion a fost prins după două luni. S-a plimbat cu ea în tot acest timp

Caz surprinzător în Sibiu! Un tânăr de 26 de ani și-a dorit să înceapă noul an fără să mai fie pieton, așa că de Revelion a furat o mașină. Planul a fost reușit, căci bărbatul s-a plimbat aproape timp de două luni cu mașina fără să fie prins de oamenii legii. Abia recent a fost reținut. Cum a fost, în cele din urmă, descoperit hoțul?

Un tânăr de 26 de ani a furat o mașină parcată pe o stradă din Sibiu în ajunul Anului Nou și s-a plimbat cu ea timp de aproape două luni. Însă, recent, acesta a fost prins în trafic de polițiști și reținut.

A furat o mașină de Revelion și a fost prins abia după două luni

Potrivit informațiilor, furtul mașinii s-a produs în data de 30 decembrie 2025. La acea vreme, un sibian a anunțat Poliția Sibiu că persoane necunoscute i-au furat ziua în amiaza mare mașina parcată pe o stradă din municipiul Sibiu.

Ei bine, au trecut două luni, iar în tot acest timp hoțul s-a plimbat liniștit cu mașina. Abia joi, 19 februarie 2026, mașina furată a fost depistată. Polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale și Biroului Rutier Sibiu au urmărit-o până când șoferul a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, într-o intersecție.

Ulterior, șoferul, un sibian în vârstă de 26 de ani, a fost imobilizat și reținut de către polițiști. De asemenea, au fost reținuți și ceilalți trei pasageri ai mașinii, cu vârste cuprinse între 30 și 35 de ani.

Din verificările efectuate de către polițiști a rezultat că autoturismul condus de tânărul de 26 de ani este cel furat în data de 30 decembrie. Însă, se pare că mașina avea numere false de înmatriculare la momentul depistării în trafic.

Mai mult, oamenii legii au descoperit că tânărul de 26 de ani, care furase mașina și care a condus-o timp de aproape două luni, nu avea nici permis auto. În urma celor întâmplate, tânărul a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba.

