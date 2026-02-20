Acasă » Știri » Suma cu care vinde ANAF o casă de 259 de metri pătrați. Terenul are 1.000 de metri pătrați

Suma cu care vinde ANAF o casă de 259 de metri pătrați. Terenul are 1.000 de metri pătrați

De: Denisa Crăciun 20/02/2026 | 20:00
Suma cu care vinde ANAF o casă de 259 de metri pătrați. Terenul are 1.000 de metri pătrați
ANAF

Anaf scoate la licitație două case. Una dintre ele are 259 de mp, iar cealaltă este mult mai mică și are 190 de mp. Acestea au fost confiscate de la propietar. 

Două imobile au fost scoase la vânzare de Anaf. Cele două au fost confiscate în urma unui dosar penal, iar acum cei de la ANAF vor să la valorifice. Casele sunt situate în județul Iași, mai exact în localiatatea Grajdului, pe strada Palatelor. Nu este prima dată când sunt scoase la licitație. Este a patra oară când se încearcă vânzarea lor, semn că oamenii nu sunt foarte atrași de ele. Prețurile de la care pornesc licitația sunt reduse, tocmai pentru a reuși să le vândă.

Ce imobile sunt scoase la licitație

Proprietățile date spre vânzare au o arhitectură specială. Prima proprietate care se vinde este cea mai mare dintre ele, având o suprafață totală de 258,82 mp. Clădirea a fost construită în anul 2001 și are parter și un etaj. Este situată pe un teren de 1.000 mp care aparține Primăriei Grajdului, deci nu este proprietate privată. Totodată nu deține certificat de performanță energetică. Suma de la care pornește licitația pentru această casă este de 297.040 de lei. Cea de-a doua proprietate are o suprafață totală de 190 mp și este construită în regim de P+1. De asemenea, nici această casă nu are certificat energetic, iar ambele sunt construite din zidărie. Un lucru la care viitorii posibili cumpărători trebuie să fie atenți este că cea din urmă clădire a fost ridicată fără acte de construire.

ANAF
ANAF

Ce reguli trebuie să îndeplinești dacă vrei să participi la licitație

Persoanele care vor să participe la licitația celor două imobile trebuie să îndeplinească câteva reguli clare. Aceștia trebuie să depună dosarul de înscriere la licitație cu cel puțin o zi înainte de data stabilită. Dosarul trebuie să conțină oferta de cumpărare, dovada achitării taxei de participare care este de 10 % din prețul de pornire, dar și o declarație pe proprie răspundere care să ateste că persoana care va participa nu acționează în numele proprietarului executat silit.

Când are loc licitația

Data la care va avea loc cea de a patra licitație pentru cele două imobile a fost deja stabilită. Cei care sunt interesați de ele sunt așteptați pe 12 martie, la ora 11.00 la sediul ANAF din Iași.

