Cel mai mare combinat din România, scos la vânzare. A fost un simbol al României comuniste

Cel mai mare combinat din România va fi scos la vânzare prin licitație publică, care va avea loc pe 12 martie 2026.

Liberty Galați este în momentul de față în concordat preventiv, adică un mod de restructurare. Prețul de la care pornește licitația este de 709,1 milioane de euro, fără TVA, după cum anunță compania care se ocupă de administrarea acestuia, Euro Insol și CITR. În timp ce combinatul de la Galați este scos la licitație cu suma de 709,1 milioane de euro, familia Pavăl urmează să cumpere lanțul de magazine Carrefour România cu 823 de milioane de euro. Dacă în urma licitației cineva va cumpăra combinatul procedurile vor începe imediat deoarece vor fi implicate și autoritățile din România și cele europene.

Liberty Galați- combinatul simbol al României

Lucrările pentru construcția combinatului Liberty Galați au început în iulie 1960. Uniunea Sovietică s-a opus vehement ridicării combinatului siderurgic deoarece aceștia își doreau ca România să pună accentul mai mult pe agricultură decât pe industrie în blocul economic comunist. Compania se întindea pe o suprafață de aproximativ 1.600 de hectare. Nicolae Ceaușescu este cel care a inaugurat construcția în anul 1966. Producția de oțel în schimb a început doi ani mai târziu în 1968. Complexul indrustrial avea multe capacități de producție printre care o linie de zincare, o linie de acoperire organică a tablei, trei furnale, dintre care unul mai era funcțional și modernizat chiar la nivelul celor din vestul Europei și două în conservare. Combinatul simbol al României comuniste avea în anii 1970 între 40-50.000 de angajați.

Ce s-a întâmplat cu combinatul după Revoluție

După Revoluție acesta a devenit societate pe acțiuni și se afla în pierderi. Din acest motiv combinatul a fost privatizat și a avut mai mulți proprietari precum LNM Holdungs NV, Mittal Steel, ArcelorMittal sau Liberty. În urma privatizării s-auu produs multe schimbări în cadrul companiei industriale. În 2001,producția a crescut foarte mult de la 3,7 milioane de tone la aproximativ 5 milioane de tone. În schimb, în anul 2021, numărul de angajați a scăzut drastic ajungând la un număr de 4.987 de angajați. Totodată și producția a suferit modificări îngrijorătoare pentru combinat. În anul 2011, producția a scăzut la 3,5 milioane de tone.

