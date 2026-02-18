Acasă » Știri » Știri externe » Experți internaționali avertizează că rețeaua Epstein ar fi comis crime împotriva umanității

Experți internaționali avertizează că rețeaua Epstein ar fi comis crime împotriva umanității

De: Daniel Matei 18/02/2026 | 12:43
Milioane de documente legate de Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, sugerează existența unei „organizații criminale globale” care a comis acte ce îndeplinesc condițiile de încadrare în categoria legală a crimelor împotriva umanității, a declarat un grup de experți independenți numiți de Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite.

Experții au constatat că infracțiunile descrise în documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA au fost comise pe fondul convingerilor privind supremația rasială, corupției și misoginiei extreme. Infracțiunile, au spus ei, au demonstrat, de asemenea, o dezumanizare a femeilor și fetelor implicate în dosar, acestea fiind tratate ca simple obiecte, scrie The Guardian.

„Amploarea, natura, caracterul sistematic și acoperirea transnațională a acestor atrocități împotriva femeilor și fetelor sunt atât de grave, încât unele dintre ele pot îndeplini în mod rezonabil pragul legal al crimelor împotriva umanității”, au transmis aceștia într-un comunicat.

Experții au afirmat că acuzațiile conținute în dosare necesită o anchetă independentă, amănunțită și imparțială și au spus că ar trebui lansate anchete cu privire la modul în care a fost posibil ca astfel de crime să fie comise atât de mult timp fără ca autoritățile să ia măsuri.

Documentele din dosarele Epstein au fost făcute publice

O lege, aprobată de Congresul SUA cu un larg sprijin bipartizan în noiembrie, impune ca toate dosarele legate de Jeffrey Epstein să fie făcute publice.

Experții ONU și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la „gravele deficiențe de conformitate și redactările eșuate” care au expus informații sensibile ale victimelor. Peste 1.200 de victime au fost identificate în documentele care au fost publicate până în prezent.

„Reticența de a dezvălui pe deplin informațiile sau de a extinde investigațiile a lăsat mulți supraviețuitori cu sentimentul de retraumatizare și supuși a ceea ce ei descriu drept «gaslighting instituțional»”, au spus experții.

Publicarea documentelor de către Departamentul de Justiție a dezvăluit legăturile lui Epstein cu multe persoane proeminente din politică, finanțe, mediul academic și afaceri – atât înainte, cât și după ce a pledat vinovat în 2008 pentru acuzațiile de prostituție, inclusiv racolarea unei fete minore.

El a fost găsit mort în celula sa în 2019, după ce a fost arestat din nou sub acuzațiile federale de trafic sexual de minori. Moartea sa a fost considerată o sinucidere.

