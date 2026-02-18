Postul intermitent, mai degrabă mit decât realitate. Ce au descoperit specialiștii

Postul intermitent nu este mai eficient pentru pierderea în greutate decât dietele convenționale și este cu puțin mai eficient decât lipsa completă a unei diete, conform unei analize recente.

Cercetătorii au analizat date din 22 de studii globale și au descoperit că persoanele supraponderale sau care suferă de obezitate au pierdut la fel de multă greutate urmând dietele tradiționale ca atunci când au încercat diferite tipuri de post, cum ar fi dieta 5:2, popularizată de regretatul Michael Mosley, scrie The Guardian.

Postul intermitent a fost doar cu puțin mai bun pentru pierderea în greutate decât lipsa dietei, oamenii pierzând doar aproximativ 3% din greutatea corporală prin această metodă, mult sub nivelul de 5% pe care medicii îl consideră semnificativ clinic. Studiile au fost toate pe termen scurt, analizând îmbunătățirile pe o perioadă de cel mult 12 luni.

„Postul intermitent nu este o soluție miraculoasă, dar poate fi o opțiune printre multe altele pentru gestionarea greutății. Postul intermitent produce probabil rezultate similare cu abordările tradiționale pentru pierderea în greutate. Nu pare să fie în mod clar mai bun, dar nici mai rău”, a declarat Dr. Luis Garegnani, autorul principal al studiului.

Postul intermitent nu este mai bun decât alte metode de slăbit

Postul intermitent, în care oamenii își restricționează alimentația la anumite ore sau postesc în anumite zile, a crescut în popularitate pe fondul afirmațiilor că poate ajuta oamenii să slăbească, să își îmbunătățească sănătatea fizică și cognitivă și chiar să încetinească îmbătrânirea.

Autorii analizei au folosit tehnici de referință pentru a evalua concluziile din studii clinice randomizate care au implicat 1.995 de adulți din Europa, America de Nord, China, Australia și America de Sud. Studiile au examinat diferite tipuri de post intermitent, cum ar fi postul o dată la două zile, dieta 5:2, în care oamenii postesc două zile pe săptămână, și altele.

Dincolo de beneficiile minime pentru pierderea în greutate, cercetătorii nu au găsit dovezi puternice că postul intermitent a îmbunătățit calitatea vieții oamenilor mai mult decât alte diete, mai scrie sursa citată.

