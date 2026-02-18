Acasă » Știri » Unde și când va avea loc înmormântarea lui Gheorghe Chindriș. Anunțul făcut de apropiații fostului director de la Cupru Min

De: Alina Drăgan 18/02/2026 | 13:33
Familia și apropiații se pregătesc să îl conducă pe ultimul drum pe Gheorghe Chindriș, fostul director de la Cupru-Min. Acesta a fost ucis de către un tânăr de 26 de ani, chiar în propria sa casă. Când și unde va fi înmormântat Gheorghe Chindriș? Anunțul a fost făcut de către apropiați.

Gheorghe Chindriș a fost găsit fără viață în propria sa casă din Florești, Cluj. Fostul director în vârstă de 66 de ani al Cupru-Min Abrud și vicepreședintele Societății Avram-Iancu și-ar fi pierdut viața în urma unui atac care s-a petrecut chiar în incinta casei sale.

Tragedia a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar conform declarațiilor oferite de criminal, între cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan, pe fondul consumului de alcool. Anchetatorii spun că tânărul de 26 de ani i-ar fi aplicat mai multe lovituri victimei folosind un calorifer electric, rănile suferite provocând decesul bărbatului în vârstă de 65 de ani.

Gheorghe Chindriș, românul care a fondat primul sat românesc din SUA, urmează să fie condus pe ultimul drum. În timp ce călăul său a ajuns în spatele gratiilor, familia lui Gheorghe Chindriș se pregătește de înmormântare.

Conform anunțului făcut de reprezentanții Asociației Maramureșenilor din Cluj-Napoca, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Gheorghe Chindriș va fi depus la Muzeul Valenarului Ieud, miercuri, în data de 18 februarie.

Priveghiul va începe la ora 18:00, iar cei care vor să îi aducă un ultim omagiu lui Gheorghe Chindriș sunt așteptați. Înmormântarea acestuia va avea loc joi, 19 februarie, de la ora 12:00. Fostul director de la Cupru-Min își va dormi somnul de vecin în cimitirul bisericii greco-catolice din Șes, Ieud.

„Asociația Maramureșenilor din Cluj-Napoca își exprimă profundul regret pentru trecerea la cele veșnice a domnului Gheorghe Chindriș, om de aleasă omenie și fiu vrednic al Maramureșului.

Priveghiul va avea loc la Muzeul Valenarului Ieud, miercuri, 18.02, începând cu ora 18:00. Slujba de înmormântare va fi oficiată joi, 19.02, de la ora 12:00, tot la Muzeul Valenarului Ieud, iar depunerea sicriului va avea loc la cimitirul bisericii greco-catolice din Șes, Ieud.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i dăruiască veșnică pomenire”, a transmis Asociației Maramureșenilor.

Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe fostul director de la Cupru Min

Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale SIAS

