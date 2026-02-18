Acasă » Știri » Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe fostul director de la Cupru Min

De: Alina Drăgan 18/02/2026 | 11:17
Noi informații în cazul morții lui Gheorghe Chindriș

Apar noi informații în cazul morții lui Gheorghe Chindriș! Tânărul de 26 de ani, acuzat că l-a ucis în locuința sa din Florești, a rupt tăcerea și le-a dezvăluit anchetatorilor cum s-a întâmplat totul. Ce mărturisiri a făcut acest?

Gheorghe Chindriș a fost găsit fără viață în propria sa casă din Florești, Cluj. Fostul director în vârstă de 66 de ani al Cupru-Min Abrud și vicepreședintele Societății Avram-Iancu și-ar fi pierdut viața în urma unui atac care s-a petrecut chiar în incinta casei sale. Criminalul le-a povestit acum anchetatorilor cum s-a întâmplat totul și ce a dus la izbucnirea conflictului.

Apar noi detalii în cazul morții lui Gheorghe Chindriș, românul cunoscut pentru înființarea primului sat românesc din Statele Unite ale Americii și fost director al companiei Cupru Min Abrud. Tânărul de 26 de ani, acuzat că l-a ucis în locuința sa din Florești, a rupt tăcerea și le-a dezvăluit anchetatorilor cum s-a întâmplat totul.

Mai exact, potrivit informațiilor din anchetă, suspectul a recunoscut fapta și a descris în detaliu momentele care au precedat crima. Se pare că între cei doi nu exista o relație apropiată, aceștia cunoscându-se recent, în mediul online.

Ei bine, tragedia a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar conform declarațiilor oferite de suspect, între cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan, pe fondul consumului de alcool. Anchetatorii spun că tânărul i-ar fi aplicat mai multe lovituri victimei folosind un calorifer electric, rănile suferite provocând decesul bărbatului în vârstă de 65 de ani.

După ce a comis crima, tânărul de 26 de ani ar fi încercat să părăsească locul faptei chiar cu autoturismul victimei. Însă, nu a reușit să deschidă poarta din cauza sistemelor de securitate, așa că a abandonat planul.

De asemenea, rănit la mână, suspectul s-a prezentat ulterior la spitalul din Reghin pentru îngrijiri medicale, apoi s-a ascuns la o rudă. Oamenii legii l-au găsit pe făptaș după aproximativ 24 de ore de la comiterea faptei.

Asupra acestuia au fost găsiți și 15.000 de lei, dar și mai multe bijuterii despre care anchetatorii spun că ar fi fost sustrase din locuința victimei. Potrivit oamenilor legii, bărbatul nu se află la prima abatere. În anul 2019 acesta a fost cercetat într-un dosar de distrugere. Acum este acuzat de omor și furt.

Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe Chindriș

Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale SIAS

