De: Irina Vlad 18/02/2026 | 11:45
Anunț important pentru românii care locuiesc la bloc și ignoră legea! Cei care au de gând să înceapă lucrări de renovare în propriul apartament rebuie să țină cont de anumite reguli. În caz contrar, aceștia riscă să fie sancționați cu amenzi contravenționale de până la 1.500 de lei. Iată despre ce este vorba!

Conform legii, renovările din apartamente se efectuează în afara intervalelor orare în care liniște trebuie menținută, după cum urmează: între orele 13:00 și 14:00 (pauza de odihnă de la prânz) și între orele 22:00 și 08:00 – pe perioada nopții.

Amendă de la 500 la 1500 de lei pentru cei care stau la bloc și ignoră această regulă. Ce prevede legea / sursă foto: social media

Ce amendă riști dacă nu respecți orele de liniște de la bloc

Zgomotele intense provocate de lucrările de renovare sau orice alt deranj care pot afecta bunăstarea locatarilor, (inclusiv utilizarea bormașinei, ciocanului etc) sunt considerate tulburare a liniștii locatarilor. Conform Legii nr.61/1991, nerespectarea acestor intervale se poate sancționa cu amenzi contravenționale cuprinse între 500 și 1.500 de lei.

Dacă fapta se repetă în decurs de 24 de ore de la plângerea vecinilor, amenda poate crește la 2.000 -3.000 de lei sau prestarea a 70 – 120 de ore de muncă în folosul comunității, în funcție de decizia agentului constatator. Se sancționează următoarele abateri:

  • tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă;
  • tulburarea liniștii locatarilor între orele 22:00-8:00 şi 13:00-14:00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuințele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinația de locuințe ori situat în imediata vecinătate a acestora;
  • organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social. (Sursa: Poliția Română)

