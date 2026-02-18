O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație în SUA

Într-o postare pe Facebook, Alexandru Nica, 45 de ani, dezvăluie situația în care se află:

„În mai 2025 am fost diagnosticat cu glioblastom grad IV – una dintre cele mai agresive forme de cancer cerebral.

Speranța medie de viață pentru acest diagnostic este de 12–18 luni.

Am trecut prin intervenție chirurgicală, radioterapie și chimioterapie. Din păcate, în ciuda tratamentelor standard, boala a recidivat.

Investigațiile RMN recente au confirmat progresia tumorală, iar în perioada următoare voi pleca la Houston, SUA, unde sunt programat pentru o nouă intervenție – craniotomie cu implant GammaTile, o tehnologie avansată de radioterapie locală aplicată direct în zona tumorală.

Acest tratament nu este decontat în România, iar costurile totale estimate depășesc 250.000 USD.

Mă adresez vouă cu speranță și încredere.

Dacă puteți contribui financiar, distribui această postare sau mă puteți conecta cu persoane sau organizații care ar putea ajuta, ar însemna enorm pentru mine și familia mea. Orice ajutor, indiferent de valoare, contează enorm.

Vă multumesc! Alexandru Nica”.

Conturile unde se poate dona pentru cazul lui Alex:

RON (Lei)

Titular cont: ALEXANDRU NICA

IBAN: RO69RZBR0000060006525505

Bank: Raiffeisen Bank

SWIFT: RZBRROBU

RON (Lei)

Beneficiar Alexandru Dan Nica

IBAN: RO16 REVO 0000 1473 6332 1353

BIC / SWIFT code REVOROBB

Dolari (USD)

Titular cont: ALEXANDRU NICA

IBAN: RO97RZBR0000060023397860

Bank: Raiffeisen Bank

SWIFT: RZBRROBU

EURO

Titular cont: ALEXANDRU NICA

IBAN: RO80RZBR0000060023397875

Bank: Raiffeisen Bank

SWIFT: RZBRROB