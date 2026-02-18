Pensie de 2.000 de lei după 36 de ani de muncă. Cum s-a făcut calculul, de fapt

Un pensionar din România primește un venit lunar de 2.000 de lei după 36 de ai de muncă, deși ultimul salariu a avut o valoare de 5.500 de lei net. Cum s-a făcut calculul, de fapt?

Viitorii pensionari trebuie să aibă în vedere că pensia pe care urmează să o primească (după ce au ieșit din câmpul muncii) nu se calculează doar în funcție de anii lucrați. Venitul se stabilește în funcție de contribuțiile plătite la stat. În România, calculul revine în atribuțiile Casei Naționale de Pensii Publice pe baza unui sistem de puncte (salariul brut lunar împărțit la salariul mediu brut pe economie din luna respectivă).

Cum s-a calculat venitul de 2.000 de lei a pensionarului

În prezent, pensia se calculează prin calcularea totală a punctelor acumulate în ficare lună. Dacă ai avut salariul egal cu media pe economie = 1 punct. În cazul în care salariul a fost jumătate din media pe economie = 0,5 puncte, iar pentru un salariu dublu pe media de economie = 2 puncte. Punctajul anual se face din media punctajelor din cele 12 luni. Aceste puncte se împart la valoarea punctului de refetință (care este stabilit prin lege și poate fi modificat periodic).

În cazul de față, pensionarul a avut în 2025 un salariu de 5.500 de lei net, adică 8.600 de lei brut. În decembrie 2025, punctajul acestuia este 8.600 de lei împărțit la 0.370 de lei venitul mediu brut – rezultă 0.91 puncte de pensie pe luna decembrie a anului trecut.

Chiar dacă ultimul salariu brut a fost destul de mare, pensia acestuia s-a calculat în funcție de salariul obținut în tot timpul cât a muncit până atunci. De asemenea, pensia pe care o primește este mai mică decât s-ar fi așteptat pentru că în anii 90 și 2000 a avut salarii mult mai mici decât salariul mediu brut pe țară, ceea ce înseamnă un cumul de puntaje mici.

Punctele contributive se adună cu punctele de stabilitate și cu punctele din perioadele similare (0,25 punte pe an). Punctajul total se înmulțește cu punctul de referință stabilit prin lege (81 de lei) și astfel aflați ce pensie primiți. Este important de reținut că la calculul pensiei contează doar salariul brut declarat, nu salariul „în mână” primit. De asemenea, funcția sau titulatura și numărul de ani peste stagiul minim nu influențează direct pensia.

