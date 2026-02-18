Acasă » Știri » Cea mai rapidă metodă de deszăpezit mașina. Durează doar 2 minute

Cea mai rapidă metodă de deszăpezit mașina. Durează doar 2 minute

De: Denisa Crăciun 18/02/2026 | 14:13
ANM a emis pe 17 februarie două coduri de vreme rea. Ninsoarea abundentă a dat bătăi de cap șoferilor din toată țara. Există totuși un truc pentru a deszăpezi mașina mai rapid, însă puțini îl știu.

ANM a emis pe 17 februarie atât un cod galben cât și unul portocaliu de vreme extremă. Cele două coduri vizau toată țara și se așteptau precipitații mixte de ploaie și ninsoare, dar și vânt puternic. Situația s-a înrăutățit în dimineața zilei de 18 februarie, atunci când a fost emis cod roșu de ninsori abundente, în special în București. Mesajul RO alert a fost cel care a anunțat că situația s-a înrăutățit. Oamenii au fost luați prin surprindere de stratul mare de zăpadă care s-a așternut, iar mașinile au fost înzăpezite cu totul.

Ce truc îți deszăpezește în 2 minute mașina

Cea mai rapidă metodă de a dezăpezi mașina este folosirea unei suflante de frunze, care poate curăța autovehiculul în aproximativ 2 minute. Pe lângă rapiditatea de care dă dovadă suflanta de frunze, un avantaj al folosirii ei este că nu zgărie mașina, așa cum o fac alte instrumente clasice de dezăpezire. O altă metodă eficientă este pornirea motorului și a sistemelor de dezaburire, urmată de curățarea cu o perie și o racletă, începând cu plafonul pentru evitarea reapariției zăpezii.

Vreme rece în toată țara

Codul galben de vreme rea continuă și astăzi. Șaptesprezece județe din țară se află în continuare sub această avertizare meteo. Până astăzi la ora 20:00 va rămâne în vigoare, astfel că precipitațiile sub formă de ninsoare viscolită persistă, se va depune zăpadă, vântul va bate cu putere, iar pe jos se va forma polei și ghețuș. Deși codul galben va expira în această seară, vremea rece va menține prezentă în țară până vineri dimineață, iar în sud-est vântul va spulbera zăpada.

Zăpada a făcut ravagii în România

Din cazua ninsorilor puternice din ultimele ore și a stratului mare de zăpadă depus toată țara a trecut prin clipe grele în această dimineață. Traficul a fost oprit în multe orașe din țară, tramvaiele din București nu mai circulau, iar trenurile au suferit amânări. Tot în București, autobuzele au rămas blocate pe șosele, iar conducătorii autoturismelor și-au testat și ei răbdarea.

VEZIȘI: Circulația trenurilor, suspendată din cauza ninsorilor! Anunțul făcut de CFR Călători

