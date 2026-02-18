BANCUL ZILEI | „Doamnă, acum 5 ani mi-ați ghicit în palmă”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de miercuri. O femeie merge la ghicitoare pentru a vedea când își va întâlni viitorul soț. Discuția dintre cele două te va amuza copios.

– Doamnă, acum 5 ani mi-ați ghicit în palmă că o să am un soț bogat și 5 copii??

– Da, da… îmi aduc aminte!

– Când apare soțul… că 5 copii am făcut??

Vrăjitoarea care ia Viagra

O vrăjitoare, auzind că pastila minune Viagra acţionează şi la femei, a luat una şi a plecat prin pădure. Pe umărul ei şade, de bună seamă, un corb. Se întâlneşte vrăjitoarea cu un tânăr şi, pătrunsă de un val primăvăratic, îi spune acestuia:

– Dacă recunoşti făptura care şade la mine pe umăr, îţi voi dărui o noapte de dragoste!

Tânărul se concentrează şi zice:

– Un bou?…

La care vrăjitoarea:

– Un bou eşti tu, dar de data asta treacă de la mine…

Un tip se duce la o vrăjitoare

Tipul care se duce la vrăjitoare

Un tip se duce la o vrăjitoare vestită pentru puterea sa de a dezlega blesteme.

Când îl vede așa amărât, vrăjitoarea îi spune:

– Ei, acum, ca să te pot dezlega de blestem, trebuie să-mi spui exact cuvintele care te-au legat.

– “Vă declar soț și soție.”

Un bărbat vine la ghicitoare

Un tip vine la ghicitoare. Tipa îi privește palma și îi spune:

– Groaznic… soacra ta va muri peste două zile.

– Asta știu și fără tine. Pe mine mă interează dacă voi fi prins sau nu!

„M-am dus la o vrăjitoare să îmi ghicească viitorul”

M-am dus la o vrăjitoare să-mi ghicească viitorul.

Privind în globul de cristal, dintr-odată ea s-a albit la faţă şi, îngrozită, a părăsit în fugă încăperea:

– Hei, unde pleci, am strigat eu, spune-mi ce ai văzut acolo!…

Am luat apoi globul şi am început să fug după ea:

– Stai, îi zic, trebuie neapărat să-mi spui şi mie… Am plătit o groază de bani pentru asta!

Reuşesc să o prind în cele din urmă şi, de nervi, am început să o lovesc cu globul acela de cristal în cap, până am lăsat-o fără suflare… – Păcat… De-acum nu voi mai putea afla niciodată ce a văzut ea acolo…

