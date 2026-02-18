Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | „Doamnă, acum 5 ani mi-ați ghicit în palmă”

BANCUL ZILEI | „Doamnă, acum 5 ani mi-ați ghicit în palmă”

De: Irina Vlad 18/02/2026 | 15:15
BANCUL ZILEI | Doamnă, acum 5 ani mi-ați ghicit în palmă

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de miercuri. O femeie merge la ghicitoare pentru a vedea când își va întâlni viitorul soț. Discuția dintre cele două te va amuza copios.

– Doamnă, acum 5 ani mi-ați ghicit în palmă că o să am un soț bogat și 5 copii??

– Da, da… îmi aduc aminte!

– Când apare soțul… că 5 copii am făcut??

Alte bancuri amuzante

Vrăjitoarea care ia Viagra

O vrăjitoare, auzind că pastila minune Viagra acţionează şi la femei, a luat una şi a plecat prin pădure. Pe umărul ei şade, de bună seamă, un corb. Se întâlneşte vrăjitoarea cu un tânăr şi, pătrunsă de un val primăvăratic, îi spune acestuia:
– Dacă recunoşti făptura care şade la mine pe umăr, îţi voi dărui o noapte de dragoste!
Tânărul se concentrează şi zice:
– Un bou?…
La care vrăjitoarea:
– Un bou eşti tu, dar de data asta treacă de la mine…

Un tip se duce la o vrăjitoare

Tipul care se duce la vrăjitoare
Un tip se duce la o vrăjitoare vestită pentru puterea sa de a dezlega blesteme.
Când îl vede așa amărât, vrăjitoarea îi spune:
– Ei, acum, ca să te pot dezlega de blestem, trebuie să-mi spui exact cuvintele care te-au legat.
– “Vă declar soț și soție.”

Un bărbat vine la ghicitoare

Un tip vine la ghicitoare. Tipa îi privește palma și îi spune:
– Groaznic… soacra ta va muri peste două zile.
– Asta știu și fără tine. Pe mine mă interează dacă voi fi prins sau nu!

„M-am dus la o vrăjitoare să îmi ghicească viitorul”

M-am dus la o vrăjitoare să-mi ghicească viitorul.
Privind în globul de cristal, dintr-odată ea s-a albit la faţă şi, îngrozită, a părăsit în fugă încăperea:
– Hei, unde pleci, am strigat eu, spune-mi ce ai văzut acolo!…
Am luat apoi globul şi am început să fug după ea:
– Stai, îi zic, trebuie neapărat să-mi spui şi mie… Am plătit o groază de bani pentru asta!
Reuşesc să o prind în cele din urmă şi, de nervi, am început să o lovesc cu globul acela de cristal în cap, până am lăsat-o fără suflare… – Păcat… De-acum nu voi mai putea afla niciodată ce a văzut ea acolo…

BANC | „Bulă, cum poți să zici că sunt 3 Arcuri de Triumf în București?”

BANCUL ZILEI | Adevărul despre roșiile din supermarket

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | „Vă declar căsătoriți, poți săruta mireasa”
Bancuri
BANC | „Vă declar căsătoriți, poți săruta mireasa”
BANC | „Bravo, Bulă! Am auzit că ai 4 copii”
Bancuri
BANC | „Bravo, Bulă! Am auzit că ai 4 copii”
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”
Mediafax
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie...
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat
Gandul.ro
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Un medicament pentru diabet scade riscul de deces înainte de 90 de ani la femei
Adevarul
Un medicament pentru diabet scade riscul de deces înainte de 90 de ani...
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum își angajează amantele și neamurile la primărie”
Mediafax
Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum...
Parteneri
Ți-o mai amintești pe Cristina din trupa Uni-K? Cum arată acum și cu ce se ocupă la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ți-o mai amintești pe Cristina din trupa Uni-K? Cum arată acum și cu ce se...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat...
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Click.ro
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
Digi 24
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio. Ce spune despre ambițiile prezidențiale
Digi24
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio....
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Cât câștigă un comandant român de lansator de rachete HIMARS? Salariu motivant
go4it.ro
Cât câștigă un comandant român de lansator de rachete HIMARS? Salariu motivant
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat
Gandul.ro
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Sharon Stone, critici la adresa celor „care se tem să îmbătrânească”. „Ar trebui să fim îngroziți ...
Sharon Stone, critici la adresa celor „care se tem să îmbătrânească”. „Ar trebui să fim îngroziți să ne uităm în oglindă?”
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Horoscop 19 februarie 2026. Zodia care reaprinde o ceartă veche cu cineva
Horoscop 19 februarie 2026. Zodia care reaprinde o ceartă veche cu cineva
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul ...
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul se întorcea la punctul de plecare”
Gabriela Lucuțar rupe tăcerea despre „viciul” fostului soț: „A fost a doua oară când voiam ...
Gabriela Lucuțar rupe tăcerea despre „viciul” fostului soț: „A fost a doua oară când voiam să divorțez. Eu nu accept așa ceva”
Românii care vor scoate mai mulți bani din buzunare de la 1 aprilie 2026. Care este motivul
Românii care vor scoate mai mulți bani din buzunare de la 1 aprilie 2026. Care este motivul
Vezi toate știrile
×