Acasă » Bancuri » BANC | „Bravo, Bulă! Am auzit că ai 4 copii”

BANC | „Bravo, Bulă! Am auzit că ai 4 copii”

De: Anca Chihaie 18/02/2026 | 07:12
BANC | Bravo, Bulă! Am auzit că ai 4 copii

Este miercuri, iar echipa CANCAN.RO  vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

– Bravo, Bulă! Am auzit că ai 4 copii.
– Da, Ștrulă. De fapt, puteam să am chiar 5, dar nu vreau.
– De ce?
– Pentru că am citit undeva că fiecare al cincilea copil care se naște este chinez.

Alte bancuri savuroase

Profesorul și papagalul

Un tip intră într-un magazin de animale și vede un papagal superb, dar cu un preț suspect de mic.
Îl întreabă pe vânzător:
— De ce e așa ieftin?
— Păi… a stat înainte într-un bordel și are un limbaj cam… colorat.
Omul se gândește puțin și zice:
— Lasă, îl educ eu!
Ajunge acasă cu papagalul. Soția deschide ușa, iar papagalul se uită în jur și zice:
— Ooo, casă nouă, madam nouă!
Soția rămâne șocată. Apar fiicele:
— Ooo, fete noi!
Seara vine și soțul acasă. Papagalul îl privește atent și zice:
— Aaa, salut, dom’ profesor! Tot cu aceleași cliente?

Dorința pescarului

Un pescar prinde într-o zi un pește auriu. Peștele începe să vorbească:
— Dacă mă eliberezi, îți îndeplinesc o dorință.
Pescarul se gândește mult și zice:
— Vreau un pod până în America, să pot merge cu mașina!
Peștele oftează:
— E cam complicat… tone de beton, mii de kilometri… Ai altă dorință?
Pescarul se gândește din nou:
— Atunci vreau să înțeleg femeile. Să știu ce gândesc, ce simt, de ce se supără, de ce spun „nimic” când e clar ceva…
Peștele stă pe gânduri, apoi întreabă:
— Podul îl vrei cu două sau cu patru benzi?

Bancul de vineri | Bulă și doctorul de la Bălăceanca

BANC | Un pensionar la farmacie: „Aveți ceva pentru stres?”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | „Iubire, ți-am pregătit o surpriză!”
Bancuri
BANC | „Iubire, ți-am pregătit o surpriză!”
BANCUL ZILEI | 700 de scrisori inutile
Bancuri
BANCUL ZILEI | 700 de scrisori inutile
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%, pentru non-casnici, să crească cu 25%, după aplicarea noii scheme de la 1 aprilie
Mediafax
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%,...
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
Gandul.ro
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
De ce mulți călugări ajung la vârste memorabile. Au devenit faimoși pentru felul lor de a trăi
Adevarul
De ce mulți călugări ajung la vârste memorabile. Au devenit faimoși pentru felul...
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent. Ce este concursul AD5
Mediafax
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent....
Parteneri
O mai ții minte pe Ani Crețu din „Vacanța Mare”? Din ce câștigă bani Urinela la aproape 30 de ani de la celebrul serial românesc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Ani Crețu din „Vacanța Mare”? Din ce câștigă bani Urinela...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
O perioadă magică începe pentru 3 zodii, din 21 februarie. Soarele răsare de unde te aștepți mai puțin
Click.ro
O perioadă magică începe pentru 3 zodii, din 21 februarie. Soarele răsare de unde te...
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
Digi 24
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio. Ce spune despre ambițiile prezidențiale
Digi24
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio....
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Contract masiv pentru un producător de turele militare din România: Angajații au mult de lucru!
go4it.ro
Contract masiv pentru un producător de turele militare din România: Angajații au mult de lucru!
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
Gandul.ro
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Experți internaționali avertizează că rețeaua Epstein ar fi comis crime împotriva umanității
Experți internaționali avertizează că rețeaua Epstein ar fi comis crime împotriva umanității
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație ...
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație în SUA
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
Cel mai mare combinat din România, scos la vânzare. A fost un simbol al României comuniste
Cel mai mare combinat din România, scos la vânzare. A fost un simbol al României comuniste
Carmen Grebenișan, în doliu! A pierdut una dintre cele mai dragi persoane: ”Te-ai dus lângă buni”
Carmen Grebenișan, în doliu! A pierdut una dintre cele mai dragi persoane: ”Te-ai dus lângă buni”
O fabrică uriașă se deschide în România. Are peste 20.000 de metri pătrați
O fabrică uriașă se deschide în România. Are peste 20.000 de metri pătrați
Vezi toate știrile
×