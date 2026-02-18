BANC | „Bravo, Bulă! Am auzit că ai 4 copii”

Este miercuri, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!
– Bravo, Bulă! Am auzit că ai 4 copii.
– Da, Ștrulă. De fapt, puteam să am chiar 5, dar nu vreau.
– De ce?
– Pentru că am citit undeva că fiecare al cincilea copil care se naște este chinez.
Profesorul și papagalul
Un tip intră într-un magazin de animale și vede un papagal superb, dar cu un preț suspect de mic.
Îl întreabă pe vânzător:
— De ce e așa ieftin?
— Păi… a stat înainte într-un bordel și are un limbaj cam… colorat.
Omul se gândește puțin și zice:
— Lasă, îl educ eu!
Ajunge acasă cu papagalul. Soția deschide ușa, iar papagalul se uită în jur și zice:
— Ooo, casă nouă, madam nouă!
Soția rămâne șocată. Apar fiicele:
— Ooo, fete noi!
Seara vine și soțul acasă. Papagalul îl privește atent și zice:
— Aaa, salut, dom’ profesor! Tot cu aceleași cliente?
Dorința pescarului
Un pescar prinde într-o zi un pește auriu. Peștele începe să vorbească:
— Dacă mă eliberezi, îți îndeplinesc o dorință.
Pescarul se gândește mult și zice:
— Vreau un pod până în America, să pot merge cu mașina!
Peștele oftează:
— E cam complicat… tone de beton, mii de kilometri… Ai altă dorință?
Pescarul se gândește din nou:
— Atunci vreau să înțeleg femeile. Să știu ce gândesc, ce simt, de ce se supără, de ce spun „nimic” când e clar ceva…
Peștele stă pe gânduri, apoi întreabă:
— Podul îl vrei cu două sau cu patru benzi?
Bancul de vineri | Bulă și doctorul de la Bălăceanca