Câți euro a primit eliminatul Babasha, pentru cele 7 săptămâni la Desafio de la Pro TV

De: Anca Chihaie 18/02/2026 | 07:38
Eliminare importantă în competiția Desafío difuzată de Pro TV, unde unul dintre cei mai vizibili concurenți ai sezonului a părăsit concursul după șapte săptămâni de participare continuă. După o serie de probe solicitante și dueluri decisive, artistul cunoscut publicului sub numele de Babasha a fost învins în confruntarea finală și a ieșit oficial din competiție.

Parcursul său în emisiune a fost marcat de prezențe repetate în probele eliminatorii, asumate de fiecare dată. În cadrul structurii competiției, echipele își dispută imunitatea, iar cele care pierd sunt obligate să își desemneze reprezentanți pentru duel. În această etapă, echipa Luptătorilor a ajuns din nou în situația de a trimite un concurent la proba decisivă, iar alegerea a fost făcută fără opoziție, după ce artistul și-a asumat rolul de participant în confruntare.

De partea adversă, echipa Visătorilor l-a trimis în competiția eliminatorie pe Rafael Szabo, ceea ce a condus la un duel direct între cei doi. Proba a decis ieșirea din concurs a reprezentantului Luptătorilor, în timp ce concurentul Visătorilor a rămas în competiție, consolidând poziția echipei sale în etapa următoare.

Participarea lui Babasha a durat șapte etape consecutive, perioadă în care a acumulat veniturile standard oferite de formatul emisiunii. Conform regulilor financiare aplicate concurenților, fiecare etapă parcursă este remunerată cu 3.000 de euro. În urma celor șapte săptămâni petrecute în competiție, suma totală aferentă participării sale ajunge la 21.000 de euro, reprezentând câștigul brut obținut înainte de eliminare.

Până la duelul din această seară, Babasha a mai fost trimis în luptă de echipa sa de trei ori. Fiecare dintre cele trei nominalizări avute anterior au fost la dorința sa. Până la confruntarea cu Rafael Szabo, manelistul s-a duelat numai cu fete. Le-a eliminat pe Alina Ceban, pe Delia Salchievici și pe Bettyshor, dar acum lucrurile se pare că au fost mai dificile pentru el.

