Câți bani a primit eliminata Bettyshor de la Pro TV, pentru cele 6 săptămâni la Desafio

Participarea lui Bettyshor la Desafio a fost una dintre cele mai comentate din sezon, pentru că a reușit să îmbine energia caracteristică, vulnerabilitatea și determinarea într-un mod care a atras atenția publicului.

Încă de la început, bruneta a intrat în competiție cu dorința de a demonstra că poate rezista într-un format dur, unde condițiile de trai sunt minime, iar presiunea psihică este constantă.

Câți bani a primit Bettyshor pentru cele 6 săptămâni la Desafio

În Republica Dominicană, concurenții trăiesc cu foarte puțin, dorm în condiții improvizate și sunt nevoiți să facă față unor probe care le testează limitele fizice și mentale. În acest context, mulți au fost curioși să afle nu doar cum s-a descurcat Bettyshor, ci și ce sumă a câștigat pentru cele șase săptămâni petrecute în competiție.

Bettyshor a primit 2.000 de euro pentru fiecare stage şi având în vedere că a rezistat șase etape, aceasta a părăsit competiţia cu un total de 12.000 de euro.

Pe parcursul celor șase săptămâni, Bettyshor a trecut prin numeroase probe, unele pe plajă, altele în apă sau în junglă, fiecare cu propriile dificultăți. Deși nu a fost cea mai puternică fizic, a compensat prin ambiție și prin dorința de a nu renunța.

Bettyshor a părăsit competiţia în urma eliminării

Totodată, Bettyshor avut momente în care a surprins prin determinare, reușind să ducă la capăt trasee pe care mulți nu pariau că le poate termina. În tabără, a încercat să se integreze, să ajute și să mențină o atmosferă cât de cât stabilă, chiar dacă oboseala și lipsa mâncării pot transforma orice discuție într-un conflict.

Momentul decisiv al parcursului său a venit însă în ediția din 10 februarie 2026, când a fost trimisă la duel împotriva lui Babasha. Inițial, Bettyshor a părut să controleze confruntarea. Aceasta începuse proba “în forţă”, având un ritm constant și dând impresia că poate câștiga.

Minute bune, bruneta a dominat duelul, iar telespectatorii au simțit că eliminarea lui Babasha este posibilă. Totuși, în stilul său caracteristic, Babasha a reușit să întoarcă situația în favoarea lui, exact cum o mai făcuse de două ori înainte.

CITEŞTE ŞI: EXCLUSIV | Ian se iubește în secret cu o șefă de la Pro TV, mult mai în vârstă decât el. Idila a început în Thailanda, la filmările Desafio

Concurentul de la Desafio: Aventura care a consumat toată băutura din vilă. Cine l-a dat de gol: ”N-a mai rămas nimic!”