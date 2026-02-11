Cum ar fi fost hărțuită Andreea Bostănică de Iuliana Beregoi. „Regina Tiktok-ului” a decis să spună tot adevărul: „Ce exemplu dai la copii?”

Scandalul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi continuă să ia amploare, după ce Andreea a lansat un nou val de acuzații dure la adresa fostei sale prietene. Ambele sunt cântărețe din Republica Moldova, cunoscute și în România, iar relația lor, cândva apropiată în adolescență, s-a transformat într-un „război” public, presărat cu replici acide și atacuri personale.

Conflictul dintre cele două influencerițe pare că nu se mai termină, iar relația lor s-a degradat complet în ultimii ani. Deși în trecut erau prietene și apăreau frecvent împreună, în prezent Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi își aruncă acuzații și replici tăioase în mod constant în mediul online.

Cum ar fi fost hărțuită Andreea Bostănică de Iuliana Beregoi

De această dată, Andreea a avut un discurs extrem de dur la adresa „rivalei” sale, folosind un limbaj jignitor și lansând atacuri directe. Într-un live recent, Andreea Bostănică a criticat-o dur pe Iuliana Beregoi, acuzând-o de ipocrizie și comportament toxic, susținând că aceasta ar fi avut mereu o atitudine de superioritate și că ar fi afectat mai multe persoane din jurul ei. Influencerița spune că a fost deranjată în special de faptul că aceasta ar fi implicat familia în conflict și ar fi încercat să o discrediteze public.

„Și cât rău ai făcut! Și câte fete din Chișinău… Ești ultima t***ă, fato. Eu acum înțeleg de ce, când auzeam Iuliana Beregoi în industrie, toată lumea se uita, toți managerii, toți artiștii se uitau așa. Și acum am înțeles de ce. Acum am înțeles de ce. Toată lumea, duceți-vă la Olga Verbițchi! Are dreptate. Let me say my thing! Gen! Înțelegeți? Acum trei zile am fost înjurată. Și stați să vă mai zic ceva, a intrat ieri live t***a asta și știți ce a zis?„ Cel mai josnic om este să te iei de familia mea”. Eu m-am luat de familia ta? Eu vreodată am ieșit, zilele trecute am zis ceva de familia ta? Cum poți să minți așa? Eu nu înțeleg. Am vorbit ceva despre părul tău. Despre părul tău, am zis că ai trei fire de păr în cap. Și cred că s-a simțit cineva din familia ta, dar eu am zis de tine și de încă o prietenă de-a ta. Dar dacă s-a simțit cineva din familia ta, asta e strict de tine și firele tale de păr. Înțelegi? Tu ai vorbit de familia mea, tu cu soră-ta, repostezi TikTok-uri în care vrei să mă ponegrești. Tu ai vorbit de familia mea, c***o! Eu sunt în șoc, sincer. Ce exemplu dai tu la copii, Doamne? Degeaba vorbești frumos pe live-uri. Degeaba vorbești frumos pe live-uri dacă tu ești așa, de fapt, în realitate. Degeaba!”, a spus Andreea Bostănică pe TikTok.

Andreea Bostănică a spus adevărul despre Iuliana Beregoi

Totodată, bruneta a rememorat episoade din adolescență, când, potrivit ei, Iuliana Beregoi ar fi avut reacții jignitoare legate de lucruri banale, precum telefoanele, stilul de viață sau alegerile personale, încercând constant să se compare și să o domine.

„Regina Tiktok-ului” susține că, deși a fost o fire timidă și retrasă, a fost deseori ținta unor remarci răutăcioase, iar actualul conflict ar fi rezultatul unor frustrări mai vechi, reaprinse de succesul și expunerea publică a ambelor. Războiul dintre cele două pare departe de a se încheia, iar fanii asistă la un schimb de replici tot mai tensionat.

„Aveai 13 ani, t***o, și te purtai ca și cum aveai 20. Stăteam în telefon, în treaba mea, și a venit și mi-a smuls telefonul și mi-a zis, „Dar ce telefon ai?” Și zic iPhone 6. „A, ok, am crezut că ai șapte și mi l-a dat așa”. Ea avea 7. Cum ar veni, eu n-am voie să am iPhone 7 dacă ea are. Și m-am uitat așa la ea și am zis bine. Și după 2 ani, tu cu maică-ta, m-ai sunat și m-ai întrebat „De ce ți-ai pus LED-uri în cameră? Ești o copiatoare și niciodată nu o să ajungi ca mine, că ți-ai pus LED-uri în cameră” și ai început să vorbești urât cu mine, știind că eu sunt o fată cu bun simț. Și puteți să vă uitați la vlogurile mele de când eram mai mică, cât de timidă eram. Eu eram foarte timidă, eram în banca mea. De ce mi-am pus leduri ca la tine? Și cum ar veni că am iPhone 6, bine că n-am iPhone 7. Fă, c***ă, eu îmi dau seama ce coșmaruri ai tu noaptea, știind că eu am colecție de mașini. Tu ți-ai cumpărat Porsche că seamănă cu Lamborghini… Ai văzut cine e fostul meu iubit… Îi dai, tu cu prietena ta, îi dați follow-ul fostul meu iubit, da? T****ă! Eu știu tot. I-ai dat follow pe TikTok tu cu prietena ta. Și îmi spui mie! Îmi spui mie în comentarii. Doamne ferește!”, a mai spus influencerița.

