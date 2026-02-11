Acasă » Știri » Călin Donca și-a „regizat” accidentarea de frica lui Marian Godină. Ce a făcut când a aflat că polițistul intră la Survivor

Călin Donca și-a „regizat” accidentarea de frica lui Marian Godină. Ce a făcut când a aflat că polițistul intră la Survivor

De: David Ioan 11/02/2026 | 09:30
Călin Donca și-a regizat accidentarea de frica lui Marian Godină. Ce a făcut când a aflat că polițistul intră la Survivor
Călin Donca și-a "regizat" accidentarea de frica lui Marian Godină. Ce a făcut când a aflat că polițistul intră la Survivor

Scandalul dintre Călin Donca și Marian Godină a reizbucnit odată cu participarea celor doi la Survivor, transformând competiția într-o scenă a acuzațiilor, suspiciunilor și declarațiilor tăioase.

Intrarea polițistului în tabăra Faimoșilor a alimentat imediat speculațiile privind accidentarea lui Donca, un incident petrecut cu puțin timp înainte și care nu a fost surprins de camere.

Călin Donca și-a „regizat” accidentarea de frica lui Marian Godină

Într-un context în care tensiunile dintre cei doi existau deja în spațiul public, fiecare declarație nu a făcut decât să amplifice conflictul, care pare să depășească limitele show-ului.

Călin Donca, cunoscut în mediul online pentru afacerile sale, pentru stilul de viață ostentativ și pentru problemele penale care l-au adus în atenția publicului în 2023, a intrat în competiție cu ambiția de a demonstra că poate rezista în condiții extreme.

În cea de-a zecea ediţie a sezonului, Donca a susținut că a suferit o accidentare serioasă după ce ar fi căzut dintr-un cocotier în timp ce încerca să ajute echipa. Totuşi, momentul nu a fost surprins de camere, iar acest detaliu a devenit rapid subiect de discuție atât în tabără, cât și în rândul telespectatorilor.

Marian Godină, polițist cunoscut pentru postările sale virale, umorul caracteristic și pozițiile ferme adoptate în spațiul public împotriva infractorilor, a intrat în competiție ulterior. Într-un testimonial, acesta a lansat o acuzație directă, sugerând că Donca și-ar fi „regizat” accidentarea pentru a evita o posibilă confruntare.

„Eu, când am intrat în trib, eram ferm convins că îl voi întâlni și pe Călin Donca. Cunoscându-l, știind ce îi poate mintea, tind să cred că a aflat de venirea mea aici și acea căzătură, pe care nu a văzut-o nimeni, dar despre care vorbește toată lumea, cred că este o pură invenție a omului, care se descurcă nemaipomenit la astfel de lucruri”, a mărturisit Godină după ce a ajuns în tabăra Faimoșilor.

Ce a făcut când a aflat că polițistul intră la Survivor

Nici ceilalți concurenți nu au rămas indiferenți. Naba Salem a declarat fără ezitare:

„Nu cred nicio secundă că el a căzut”.

În urma afirmației, care a amplificat și mai mult suspiciunile din jurul incidentului, Călin Donca a venit cu o clarificare fermă:

„Din păcate, Marian are nevoie de mai multe îmbrățișări. Da (n.r. crede că s-ar fi înțeles cu Godină). Oamenii puternici niciodată nu o să te vorbească atunci când nu ești prezent. Ei vorbesc direct în față, ce au cu tine. Eu lui Cristi i-am spus în față, Larisei i-am spus în față și lui Marian, dacă aș avea ceva să îi spun, îi spun în față. Nu îi spun când nu e prezent. El mă denigrează când nu sunt eu prezent. El doarme în baraca făcută de mine”, a susținut Donca.

Călin Donca răspunde acuzaţiilor care i se aduc

Ulterior, după ce a vizionat imagini din tabără în care concurenții vorbeau despre căzătura lui – reală sau fictivă – Călin Donca a continuat cu un mesaj și mai acid:

„Dacă o minte atât de bolnavă crede că, vreodată, un tată cu 5 copii acasă și nevastă se aruncă din palmier ca să iasă că vine Baba Oarba Godină, cel mai mare polițist, cred că are scenarii mai proaste decât Larisa, despre care credeam că nu poate fi egalată prea ușor. Îi transmit să aibă o viață mai frumoasă, să se iubească mai mult cu soția de acasă. Doar așa va putea să își îndulcească sufletul, ca să nu ne vadă pe toți cei care contribuim cu ceva la salariul lui ca infractori. Să lase statul să decidă, iar el după aceea să se exprime”, a conchis Călin Donca la Survivor: Povești din Junglă.

CITEŞTE ŞI: Ce i-a șoptit Marian Godină la ureche descalificatului Călin Donca, în timp ce își lua rămas bun în consiliul tribal de la Survivor: „Chiar ne..”

Acuzații de furt în tabăra Faimoșilor! Naba Salem a fost vigilentă și a descoperit ce se întâmplă: „E ceva putred”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Greșeala pe care o faci când gătești cartofi prăjiți la air fryer. Li se schimbă gustul total
Știri
Greșeala pe care o faci când gătești cartofi prăjiți la air fryer. Li se schimbă gustul total
Andreea, sora afaceristului Sorin, mort în accidentul de la Iași, este devastată de durere: „Mă aștept să vin după voi cât de curând!”
Știri
Andreea, sora afaceristului Sorin, mort în accidentul de la Iași, este devastată de durere: „Mă aștept să vin…
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
Mediafax
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun...
Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru că pornesc foarte greu. Totul pleacă de la Nicușor Dan”
Gandul.ro
Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Adevarul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe...
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
Digi24
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună...
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
Mediafax
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în...
Parteneri
Joey din „Friends” a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum Matt LeBlanc, la doi ani de la moartea lui Matthew Perry
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Joey din „Friends” a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum Matt LeBlanc, la doi ani...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal...
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Promotor.ro
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Va apăsa AI pe trăgaci? Verdictul unui CEO român din industria de apărare
go4it.ro
Va apăsa AI pe trăgaci? Verdictul unui CEO român din industria de apărare
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru că pornesc foarte greu. Totul pleacă de la Nicușor Dan”
Gandul.ro
Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru că pornesc...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Greșeala pe care o faci când gătești cartofi prăjiți la air fryer. Li se schimbă gustul total
Greșeala pe care o faci când gătești cartofi prăjiți la air fryer. Li se schimbă gustul total
Andreea, sora afaceristului Sorin, mort în accidentul de la Iași, este devastată de durere: „Mă ...
Andreea, sora afaceristului Sorin, mort în accidentul de la Iași, este devastată de durere: „Mă aștept să vin după voi cât de curând!”
Câte kilograme a ‘topit’ Oana Radu de când s-a apucat iar de dietă și sală: „Eu slăbesc ...
Câte kilograme a ‘topit’ Oana Radu de când s-a apucat iar de dietă și sală: „Eu slăbesc foarte repede, dar mă îngraș la fel de repede”
Mihai Bendeac reacționează după noul scandal în care este implicat: „Mâine dimineață vom depune ...
Mihai Bendeac reacționează după noul scandal în care este implicat: „Mâine dimineață vom depune plângere la Poliție”
Cum ar fi fost hărțuită Andreea Bostănică de Iuliana Beregoi. „Regina Tiktok-ului” a decis să ...
Cum ar fi fost hărțuită Andreea Bostănică de Iuliana Beregoi. „Regina Tiktok-ului” a decis să spună tot adevărul: „Ce exemplu dai la copii?”
De pe băncile școlii pe cele mai mari stadioane ale lumii: povestea de dragoste dintre Harry Kane și ...
De pe băncile școlii pe cele mai mari stadioane ale lumii: povestea de dragoste dintre Harry Kane și Kate Goodland
Vezi toate știrile
×