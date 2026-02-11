Călin Donca și-a „regizat” accidentarea de frica lui Marian Godină. Ce a făcut când a aflat că polițistul intră la Survivor

Scandalul dintre Călin Donca și Marian Godină a reizbucnit odată cu participarea celor doi la Survivor, transformând competiția într-o scenă a acuzațiilor, suspiciunilor și declarațiilor tăioase.

Intrarea polițistului în tabăra Faimoșilor a alimentat imediat speculațiile privind accidentarea lui Donca, un incident petrecut cu puțin timp înainte și care nu a fost surprins de camere.

Călin Donca și-a „regizat” accidentarea de frica lui Marian Godină

Într-un context în care tensiunile dintre cei doi existau deja în spațiul public, fiecare declarație nu a făcut decât să amplifice conflictul, care pare să depășească limitele show-ului.

Călin Donca, cunoscut în mediul online pentru afacerile sale, pentru stilul de viață ostentativ și pentru problemele penale care l-au adus în atenția publicului în 2023, a intrat în competiție cu ambiția de a demonstra că poate rezista în condiții extreme.

În cea de-a zecea ediţie a sezonului, Donca a susținut că a suferit o accidentare serioasă după ce ar fi căzut dintr-un cocotier în timp ce încerca să ajute echipa. Totuşi, momentul nu a fost surprins de camere, iar acest detaliu a devenit rapid subiect de discuție atât în tabără, cât și în rândul telespectatorilor.

Marian Godină, polițist cunoscut pentru postările sale virale, umorul caracteristic și pozițiile ferme adoptate în spațiul public împotriva infractorilor, a intrat în competiție ulterior. Într-un testimonial, acesta a lansat o acuzație directă, sugerând că Donca și-ar fi „regizat” accidentarea pentru a evita o posibilă confruntare.

„Eu, când am intrat în trib, eram ferm convins că îl voi întâlni și pe Călin Donca. Cunoscându-l, știind ce îi poate mintea, tind să cred că a aflat de venirea mea aici și acea căzătură, pe care nu a văzut-o nimeni, dar despre care vorbește toată lumea, cred că este o pură invenție a omului, care se descurcă nemaipomenit la astfel de lucruri”, a mărturisit Godină după ce a ajuns în tabăra Faimoșilor.

Ce a făcut când a aflat că polițistul intră la Survivor

Nici ceilalți concurenți nu au rămas indiferenți. Naba Salem a declarat fără ezitare:

„Nu cred nicio secundă că el a căzut”.

În urma afirmației, care a amplificat și mai mult suspiciunile din jurul incidentului, Călin Donca a venit cu o clarificare fermă:

„Din păcate, Marian are nevoie de mai multe îmbrățișări. Da (n.r. crede că s-ar fi înțeles cu Godină). Oamenii puternici niciodată nu o să te vorbească atunci când nu ești prezent. Ei vorbesc direct în față, ce au cu tine. Eu lui Cristi i-am spus în față, Larisei i-am spus în față și lui Marian, dacă aș avea ceva să îi spun, îi spun în față. Nu îi spun când nu e prezent. El mă denigrează când nu sunt eu prezent. El doarme în baraca făcută de mine”, a susținut Donca.

Ulterior, după ce a vizionat imagini din tabără în care concurenții vorbeau despre căzătura lui – reală sau fictivă – Călin Donca a continuat cu un mesaj și mai acid:

„Dacă o minte atât de bolnavă crede că, vreodată, un tată cu 5 copii acasă și nevastă se aruncă din palmier ca să iasă că vine Baba Oarba Godină, cel mai mare polițist, cred că are scenarii mai proaste decât Larisa, despre care credeam că nu poate fi egalată prea ușor. Îi transmit să aibă o viață mai frumoasă, să se iubească mai mult cu soția de acasă. Doar așa va putea să își îndulcească sufletul, ca să nu ne vadă pe toți cei care contribuim cu ceva la salariul lui ca infractori. Să lase statul să decidă, iar el după aceea să se exprime”, a conchis Călin Donca la Survivor: Povești din Junglă.

CITEŞTE ŞI: Ce i-a șoptit Marian Godină la ureche descalificatului Călin Donca, în timp ce își lua rămas bun în consiliul tribal de la Survivor: „Chiar ne..”

Acuzații de furt în tabăra Faimoșilor! Naba Salem a fost vigilentă și a descoperit ce se întâmplă: „E ceva putred”