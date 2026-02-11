Acasă » Știri » Greșeala pe care o faci când gătești cartofi prăjiți la air fryer. Li se schimbă gustul total

Greșeala pe care o faci când gătești cartofi prăjiți la air fryer. Li se schimbă gustul total

De: Andreea Stăncescu 11/02/2026 | 10:09
Greșeala pe care o faci când gătești cartofi prăjiți la air fryer. Li se schimbă gustul total
Ce greșeală poți face / Sursa foto: Shutterstock

Air fryer-ul a câștigat rapid popularitate în bucătăriile românilor, fiind lăudat pentru cartofii prăjiți crocanți, cu mult mai puțin ulei, calorii reduse și timp de gătire scurt. Totuși, mulți utilizatori rămân dezamăgiți când cartofii ies moi, gătiți neuniform sau fără gust. Problema nu ține de aparat, ci de o greșeală frecventă pe care majoritatea oamenilor o fac fără să-și dea seama, conform CSID.

Cea mai des întâlnită eroare este supraaglomerarea coșului. Air fryer-ul funcționează prin circulația aerului fierbinte în jurul alimentelor, iar atunci când coșul este prea plin, aerul nu mai ajunge uniform la toate bucățile de cartofi. În loc să se prăjească crocant, cartofii se „aburesc” între ei, rezultând combinații de cartofi moi, unii arși la exterior și alții insuficient gătiți. Iată ce poți face pentru un rezultat perfect.

