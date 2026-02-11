Influenceri români, arestați în Rusia! Motivul pentru care au primit o interdicție de 50 de ani în țara lui Putin: „Știu unde ai fost”

Doi influenceri români au trăit o experiență neașteptată și extrem de neplăcută în Rusia, o țară cunoscută pentru reguli stricte și controale riguroase. Cei doi călători intenționau să viziteze Siberia, documentându-și aventura pentru publicul lor, însă planurile li s-au schimbat radical după ce autoritățile ruse i-au oprit la graniță.

Autoritățiled in Rusia În loc să li se permită intrarea, au fost supuși unor controale severe, percheziții amănunțite și interogatorii prelungite, culminând cu o interdicție impresionantă. Ei nu vor mai putea intra în Rusia timp de 50 de ani.

Motivul invocat de autorități a fost faptul că românii vizitaseră anterior Ucraina și Franța, iar polițiștii ruși au adoptat un comportament agresiv și intimidant, mergând până la verificarea lenjeriei intime și luarea amprentelor. După ore întregi de așteptare pe aeroport, influencerii au fost duși într-un spațiu asemănător unui arest, iar singura soluție de a pleca a fost să își cumpere bilete de avion către China sau Thailanda, suportând cheltuielile din buzunarul propriu.

Ce au spus influencerii după incident

Experiența i-a lăsat umiliți și revoltați, mai ales că li s-au perceput taxe pentru viza care nu le-a fost de folos, deși autoritățile știau dinainte că există riscul să nu fie lăsați să intre în țară.canalul de Youtube In2 Prin Lume.

”Ți-au acceptat viza pe banii tăi, am înțeles că nu e vina noi că am vrut să mergem în Rusia, dar au acceptat-o, știind că înainte să îți accepte viza se fac foarte multe verificări. Nu îți acceptă nimeni viza așa, ei știu unde ai fost”, au declarat în vlogul de călătorie In2 Prin Lume.

