Noi descoperiri în cazul celor șase crime care au îngrozit Bulgaria. Ce indică rezultatele autopsiei bărbaților găsiţi morţi în rulotă

Investigația privind cele șase decese inexplicabile din Bulgaria, petrecute la mai puțin de 200 de kilometri de granița cu România, începe să capete contur pe măsură ce autoritățile fac publice primele concluzii oficiale.

Cei care au trecut prin tabăra unde se aflau victimele spun că, încă de la început, se discuta intens despre moarte, privită ca o soluție la toate problemele, iar practicile budiste erau considerate obligatorii pentru cei care se cazau acolo.

Noi descoperiri în cazul celor șase crime care au îngrozit Bulgaria

Rezultatele autopsiilor în cazul celor trei bărbați găsiți fără viață într-o rulotă indică faptul că unul dintre ei i-ar fi ucis pe ceilalți doi, apoi s-ar fi sinucis. Aceasta este în prezent pista principală pe care se concentrează anchetatorii bulgari.

Expertiza balistică arată că în rulotă au fost trase trei focuri de armă, cel mai probabil cu un revolver. În același loc, polițiștii au descoperit și un pistol Glock, despre care se precizează că era deținut legal.

„De asemena, în rulotă, poliţiştii au găsit şi un pistol Glock. Potrivit datelor Direcţiei Naţionale a Poliţiei, armele erau deţinute legal”, a transmis reporterul Nova, Ivan Kanchev.

Cei trei bărbați fuseseră căutați timp de o săptămână, după ce dispăruseră în munți, iar trupurile lor au fost găsite la aproape 80 de kilometri de locul unde au fost descoperite celelalte trei victime.

În cazul bărbaților găsiți în cabană, autoritățile susțin că aceștia și-ar fi luat rămas bun unul de la celălalt înainte să moară. O filmare realizată pe timp de noapte îi surprinde în timp ce incendiază încăperea, cu o zi înainte de a fi găsiți decedați.

Ce indică rezultatele autopsiei bărbaților găsiţi morţi în rulotă

Procurorii afirmă că nu există urme de violență fizică, în afara rănilor provocate de armele de foc.

„Putem spune că şi într-o investigaţie şi cealaltă, versiunile noastre principale pe care lucrăm sunt crimă cu sinucidere ulterioară sau sinucidere. S-a stabilit că nu există urme ale vreunei lupte. Nu sunt semne ale vreunei traume în afară de cele despre care vorbim, făcute de arme de foc”, declară procurorul Natalia Nikolova.

Ancheta scoate la iveală și detalii despre activitățile desfășurate în tabără. Cei care se cazau acolo erau obligați să participe zilnic la ritualuri cu tematică budistă, iar polițiștii au ridicat mai multe cărți religioase.

„Au fost găsite inclusiv cărţi cu tematică erotică, dar şi notiţe scrise despre purificare şi elevare spirituală prin practici sexuale”, a relatat Ivan Kanchev, reporter Nova.

Persoane familiarizate cu budismul resping însă ideea că astfel de practici ar avea vreo legătură cu religia. Totuşi, martorii descriu atmosfera din cabană ca fiind una de „teribilă instabilitate mentală și disperare”. Deși ipoteza crimelor urmate de sinucidere este în prezent cea mai solidă, anchetatorii nu exclud varianta ca cei șase să fi făcut parte dintr-o sectă.

