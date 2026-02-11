Acasă » Știri » Adeverințe necesare la pensie 2026. Cât costă verificarea a 20 de ani de muncă

De: David Ioan 11/02/2026 | 13:23
Pentru foarte mulți români care se pregătesc să depună dosarul de pensionare, obținerea adeverințelor necesare din arhivele fostelor locuri de muncă a devenit o etapă costisitoare.

În anul 2026, cheltuielile pentru verificarea documentelor pot ajunge la câteva mii de lei, în funcție de perioada analizată și de tipul actelor solicitate. Pentru o vechime de 20 de ani, suma totală poate depăși 3.500 de lei, fără TVA și fără costurile de transmitere.

Arhivele Naționale au stabilit pentru 2026 limitele maxime ale tarifelor pe care operatorii economici autorizați le pot percepe pentru serviciile arhivistice. Aceste firme private gestionează arhivele unor companii desființate și eliberează, contra cost, documente privind vechimea în muncă, veniturile obținute, sporurile sau încadrarea în grupele de muncă. Nu toate persoanele care ies la pensie sunt obligate să plătească pentru astfel de adeverințe.

Costurile apar doar în situațiile în care informațiile necesare nu se regăsesc complet în sistemul public de pensii. Sunt vizate persoanele care au lucrat înainte de 2001, perioadă în care raportările nu erau electronice, precum și cei care au fost angajați la societăți radiate, ale căror arhive au fost preluate de operatori privați.

De asemenea, sunt taxate solicitările pentru adeverințe detaliate de venit, necesare recalculării pensiei sau valorificării unor sporuri. În schimb, cei ale căror date sunt deja înregistrate în bazele Casei Naționale de Pensii Publice nu trebuie să achite astfel de servicii.

Adeverinţele necesare pentru pensie şi costul verificaării vechimii de muncă

Tarifele aprobate reprezintă plafoane maxime, nu taxe obligatorii. Operatorii sunt obligați să afișeze sumele percepute, iar Arhivele Naționale verifică respectarea limitelor și pot aplica sancțiuni în caz de depășire. Costul final plătit de solicitant este compus din mai multe elemente: un tarif administrativ fix, tariful de cercetare pentru perioada verificată și tariful de eliberare a documentelor. La acestea se adaugă TVA și eventualele costuri de expediere.

Pentru fiecare cerere depusă, operatorii pot percepe un tarif administrativ de maximum 136 de lei, care acoperă procesarea solicitării și activitățile interne necesare. Pentru adeverințele privind sporurile permanente, cercetarea documentelor poate costa până la 85 de lei pe an, iar eliberarea adeverinței până la 19 lei pe an.

Cât costă verificarea a 20 de ani de muncă

În cazul documentelor privind încadrarea în grupa de muncă, tariful de cercetare poate ajunge la 60 de lei pe an, iar eliberarea adeverinței la 15 lei pe an. Cele mai costisitoare sunt însă adeverințele de venit, care presupun verificarea detaliată a documentelor salariale și, uneori, reconstituirea carnetului de muncă.

Pentru aceste adeverințe, tariful de cercetare este de maximum 155 de lei pe an pentru perioade de până la 5 ani. Pentru perioade mai lungi, primii 5 ani sunt taxați la același nivel, iar anii suplimentari la maximum 136 de lei pe an. Eliberarea adeverinței costă până la 40 de lei pe an pentru perioade de până la 5 ani și 30 de lei pe an pentru perioade mai mari.

Dacă solicitantul cere eliberarea unui document original din arhivă, precum carnetul de muncă sau o diplomă, tariful poate ajunge la 136 de lei pentru fiecare document. Pentru copii sau extrase, cercetarea poate fi taxată cu până la 15 lei pe pagină, iar eliberarea copiei cu până la 6 lei pe pagină.

Tarifele nu includ TVA și nici cheltuielile de transmitere. Deși Arhivele Naționale nu stabilesc profitul operatorilor, aceștia nu pot depăși limitele aprobate. Unele firme pot acorda scutiri în cazuri sociale, însă această practică nu este obligatorie.

Pentru a ilustra impactul acestor tarife, un exemplu relevant este cel al unei persoane care solicită o adeverință de venit pentru 20 de ani de activitate. Tariful administrativ este de 136 de lei.

Cercetarea primilor 5 ani costă 775 de lei, iar următorii 15 ani 2.040 de lei, totalul cercetării ajungând la 2.815 lei. Eliberarea adeverinței pentru 20 de ani costă 600 de lei. În total, suma ajunge la 3.551 de lei, fără TVA și fără costurile de transmitere. Valoarea este orientativă și reprezintă nivelul maxim al tarifelor aprobate.

