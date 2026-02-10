Acasă » Știri » Pensionarii care pot câștiga 3.000 de lei. Cine poate să primească acest bonus

De: Alina Drăgan 10/02/2026 | 16:36
Vești bune vin pentru o parte dintre pensionari. Aceștia pot câștiga 3.000 de lei. Mai exact, pensionarii care îşi încasează veniturile prin pachetul Pensia Activă sunt cei care pot beneficia de această sumă în plus de bani. Ce trebuie să facă pentru asta?

Pensionarii care îşi încasează veniturile prin pachetul Pensia Activă pot câştiga lunar un bonus de 3.000 de lei, în cadrul unei campanii derulate de Exim Banca Românească pe parcursul anului 2026, potrivit unui comunicat al instituţiei.

Pensionarii care îşi încasează veniturile prin pachetul Pensia Activă pot câştiga lunar un bonus de 3.000 de lei. Mai exact, pe parcursul întregului an, banca va acorda un premiu lunar constând într-o pensie suplimentară, în valoare de 3.000 de lei. Premiul este destinat clienţilor care deţin sau achiziţionează pachetul de cont Pensia Activă în perioada 02 februarie – 31 decembrie 2026.

Câștigătorul premiului se alege prin tragerea la sorţi lunară, unde vor fi incluşi automat toţi clienţii care au încasat pensia de la casele de pensii în luna precedentă. Ultima tragere la sorţi este programată pentru 15 decembrie 2026.

„Exim Banca Românească acordă în acest an o serie bonusuri în bani, alături de acces la servicii moderne, seniorilor care optează pentru încasarea pensiei într-un cont deschis în cadrul pachetului Pensia Activă.

Prin această iniţiativă, banca urmăreşte atât recompensarea loialităţii, cât şi facilitarea unei gestionări sigure, comode şi eficiente a veniturilor lunare, oferind clienţilor vârstnici soluţii simple, costuri reduse şi multiple avantaje adaptate nevoilor lor”, se arată în comunicatul băncii.

De asemenea, în paralele se desfășoară și o altă campanie care poate aduce venituri în plus. Banca încurajează recomandările între prieteni pensionari, oferind câte 150 de lei direct în cont, atât clientului care recomandă, cât şi celui recomandat. Bonusul acordat persoanei care face recomandări poate ajunge până la 600 de lei, în funcţie de numărul recomandărilor validate.

„Mecanismul campaniei presupune parcurgerea a trei paşi simpli: 1. Un client Exim Banca Românească recomandă un prieten pensionar; 2. Prietenul recomandat se prezintă la bancă şi achiziţionează pachetul de cont Pensia Activă; 3. Prietenul depune în sucursală Formularul de recomandare completat şi semnat de ambele persoane, iar fiecare primeşte 150 de lei, direct în cont”, se precizează în comunicat.

